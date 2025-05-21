طالب إماراتي في المركز الأول عالمياً في الكيمياء بمعرض أمريكي

في إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجله الأكاديمي، وتألقه في المحافل الدولية، حصد الطالب سيف حسن إبراهيم كرم، من المدرسة الثانوية النموذجية في إمارة الشارقة، المركز الأول في فئة الكيمياء على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF 2025، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة، باركت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، عبر منصة «إكس»، للطالب سيف حسن كرم، هذا الفوز العالمي المتميز، قائلة: «نبارك للطالب سيف حسن كرم من مدرسة الثانوية النموذجية في إمارة الشارقة حصوله على المركز الأول بفئة الكيمياء على مستوى العالم في معرض ISEF 2025 الدولي للعلوم والهندسة. يعتبر هذا الفوز إنجازاً علمياً ووطنياً مشرفاً، وتتويجاً لإصرار سيف وتميزه وتفانيه في دراسته. فخورون به وبما حققه من نجاح مستحق».

ويُعد المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF من أبرز المنصات العالمية في مجال الابتكار والبحث العلمي، حيث يجمع نخبة من العقول الشابة من مختلف أنحاء العالم، لعرض مشاريعهم في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد خالد المهيري، مدير المدرسة الثانوية النموذجية، أن هذا الفوز ثمرة للبيئة التعليمية المحفزة في دولة الإمارات، والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للابتكار العلمي والطلبة الموهوبين.

وقال: «سيف مثال للطالب الباحث الطموح الذي يمتلك رؤية واضحة وإرادة صلبة لتقديم حلول علمية ذات أثر مستقبلي، لقد رأينا إصراره منذ المراحل الأولى للمشروع، وكان دائماً يسعى إلى تطوير فكرته بمهنية وشغف».

وأضاف أن هذا الفوز يعكس أيضاً الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون، ونشعر بالفخر لكون مدرستنا حاضنة لهذا النوع من التميز العلمي.

تاريخ حافل بالجوائز

ويشار إلى أن الطالب سيف حسن كان قد حقق إنجازاً عالمياً في نسخة العام الماضي من المعرض ذاته، حيث حصد المركز الثالث في مسابقة الكيمياء، ما يدل على تطور مستمر في مستواه العلمي وتراكم معرفي نوعي عززه بالدراسة والمثابرة.

كما فاز بلقب «العالم الإماراتي الشاب» في الدورة السابعة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2023، عن مشروعه العلمي المتخصص في تطوير مركب كيميائي قادر على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى وقود نظيف، وهو المشروع ذاته الذي طوره وشارك به في ISEF هذا العام.