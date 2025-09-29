إجازة منتصف الفصل للمرة الأولى في أكتوبر واختبارات وطنية مرتقبة

تشهد المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للمرة الأولى هذا العام، تطبيق إجازة منتصف الفصل الدراسي للطلبة خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للطلبة، وتوفير فرصة لإعادة شحن الطاقات قبل استكمال الفصل الأول.

ويخصص جزء من الإجازة (13–15 أكتوبر) لتنفيذ التدريب التخصصي الثاني للكادرين الإداري والتعليمي، بينما تبدأ إجازة الكوادر من 16 إلى 19 أكتوبر، في إطار تعزيز جاهزية العاملين واستئناف العملية التعليمية بكفاءة.

كما أشار التقويم إلى أن الاختبار التجريبي سيُعقد من 17 إلى 19 نوفمبر، يليه بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في 20 نوفمبر وتستمر حتى 28 نوفمبر، مع استكمال بعض الاختبارات في 4 و5 ديسمبر، بعد إجازة اليوم الوطني المقررة في 2 و3 ديسمبر.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة من 8 ديسمبر حتى 4 يناير 2026، فيما يخضع الكادر التعليمي والإداري للتدريب التخصصي الثالث بين 8 و12 ديسمبر، بالتزامن مع عقد الاختبارات التعويضية. أما إجازة الكوادر فتبدأ في 15 ديسمبر وتنتهي مع عودة الطلبة.

وفي سياق متصل، يشهد شهر أكتوبر تطبيق مجموعة من التقييمات الوطنية تهدف إلى رفع كفاءة التعليم، وتشمل: اختبار ABA لقياس المهارات اللغوية المكتسبة في رياض الأطفال والصف الأول، باستخدام أدوات متنوعة مثل الملاحظات الصفية والاختبارات الإلكترونية وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي. كما تشمل اختبار SPA المخصص لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والذي يوفر مؤشرات دقيقة لتحسين المناهج وجودة التدريس.

وأكدت الوزارة أن نتائج هذه التقييمات تُستخدم لتطوير السياسات التعليمية وتصميم التدخلات المناسبة، ما ينعكس إيجاباً على تحسين مخرجات التعليم. ويعكس التقويم الأكاديمي 2025–2026 حرص الوزارة على إرساء منظومة تعليمية متوازنة، تجمع بين الراحة النفسية للطلبة والتقييم الدقيق لمستوياتهم، بما يعزز جودة التعليم، ويرسخ مصلحة الطالب في صلب العملية التربوية.