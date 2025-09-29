نشاطات رائدة تحفز 1008 مشاركين خلال شهر في نادي الفجيرة العلمي

شهد نادي الفجيرة العلمي خلال شهر يوليو نشاطاً مكثفاً تمثل في تنظيم برامج ومبادرات علمية وتعليمية متنوعة، استقطبت 1008 مشاركين من مختلف الفئات العمرية، ضمن جهود النادي لتعزيز ثقافة الابتكار وتنمية المهارات لدى الشباب.

وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، أن الفعاليات ركزت على استثمار الإجازة الصيفية في تطوير المهارات العلمية للطلبة، مشيراً إلى أن شهر يوليو كان حافلاً بالمبادرات التي تهدف إلى إعداد جيل مبدع وواعٍ. وأوضح أن برامج النادي شملت ورش عمل ومحاضرات علمية، إلى جانب أنشطة ترفيهية ذات طابع تعليمي.

وشارك النادي في فعالية «قيّض الخير» بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والتي جذبت أكثر من 400 مشارك، وقدّم خلالها عروضاً حول الطباعة ثلاثية الأبعاد وبرمجة الروبوتات.

كما نظم النادي ورشة برمجة الروبوتات بمشاركة 30 شخصاً، وأطلق المخيم الصيفي الرابع الذي ضم 52 مشاركاً، إضافة إلى عدد من الورش المتخصصة في المهارات اليدوية والميكانيكية، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم الإلكتروني، والأمن السيبراني.

ومن أبرز الفعاليات محاضرات عن تصميم الألعاب الإلكترونية (45 مشاركاً)، الشطرنج (38 مشاركاً)، التنمر الإلكتروني (36 مشاركاً)، وورشة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «الفجيرة للمغامرات» (43 مشاركاً)، بالإضافة إلى محاضرة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة شارك فيها 47 شخصاً.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الدكتور سيف المعيلي في «المخيم الدولي للابتكار التعليمي 2025» في تايلاند بصفته حكماً دولياً ومرشداً قيادياً، وتم تكريمه بجائزة «ذا توب (1)» تقديراً لإسهاماته في دعم الابتكار على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المعيلي أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص النادي على ترسيخ مفاهيم العلم والإبداع لدى الناشئة، واستقطاب الموهوبين علمياً، بما يعزز من مكانة الفجيرة كمركز حيوي للابتكار والتعليم غير النظامي.