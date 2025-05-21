طلبة إماراتيون يبتكرون حلاً بيئياً مستداماً

نفذ فريق طلابي جامعي إماراتي مكون من 6 طلاب وطالبات مشروعاً بعنوان «شبكة الكهرباء المصغرة»، الذي يوفر حلولاً مستدامة لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وذلك بما يتماشى مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريباً بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

وأوضح الطلبة حمد إبراهيم، وسارة الرئيسي، ورفيعة السويدي، وراشد الهاجري، وسيف فيصل، وغيث مهند، أن المشروع الذي نفذوه للتخرج يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أمن الطاقة، حيث يسهم في تحسين كفاءة الاستهلاك من خلال أنظمة ذكية تدار بطريقة ذكية ومبتكرة.

وأوضحوا أن أهمية شبكة الكهرباء المصغرة (الميكروغريد) تكمن في كونها حلاً عملياً يدعم استقرار الشبكة الكهربائية، ويعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب مساهمتها في بناء مدن ذكية قادرة على إدارة مواردها بكفاءة واستدامة.

وأضافوا أن أبرز منجزات المشروع تتمثل في تنفيذ مشاريع تجريبية ناجحة في بيئات متعددة من خلال دمج الطاقة الشمسية مع تقنيات تخزين متقدمة، إضافة إلى تطوير نماذج تشغيلية قابلة للتوسع محلياً وعالمياً.

وأشاروا إلى أن شبكة الكهرباء المصغرة تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح وغيرها، مع تقنيات تخزين الطاقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة في الشبكة، لافتين إلى أن هذا النظام يتميز بقدرته على العمل إما ضمن الشبكة العامة أو بشكل مستقل، ما يجعله مرناً ومناسباً لمختلف البيئات، خصوصاً المناطق النائية أو التي يصعب تغذيتها عبر الشبكات التقليدية.

وأكدوا أن هذا المشروع ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات للطاقة لعام 2050، التي تسعى إلى تحقيق مزيج متوازن من الطاقة، يعتمد بنسبة 50% على مصادر نظيفة، وخفض الانبعاثات بنسبة 70%.