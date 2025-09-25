مدارس تخصص 10 دقائق لصلاة الظهر

خصصت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم 10 دقائق يومياً لأداء صلاة الظهر موضحة أنها تمثل قيمة أساسية في بناء شخصية الطلبة.

وأشارت إلى أنها تحرص على ترسيخ هذه العادة الحميدة في نفوس الأبناء، بما يعزز الانضباط والالتزام لديهم، ويوطد ارتباطهم بالقيم الدينية التي تمثل عماد التربية السليمة.

وشددت إدارات مدرسية على أهمية تعاون أولياء الأمور في هذا الجانب، من خلال الحرص على غرس قيمة الصلاة لدى أبنائهم ومتابعة التزامهم بأدائها داخل المدرسة خلال وقتها المحدد، وعدم تأجيلها إلى ما بعد العودة إلى المنزل.

ولفتت إلى أن الصلاة عماد الدين وركيزة أساسية في تربية الأبناء على الالتزام، مؤكدة أن المدرسة من جانبها توفر الأجواء والوقت الكافي لأداء هذه العبادة بشكل منتظم، وتحرص على تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع الطلبة على المحافظة عليها.

وقالت إدارات المدارس: «إننا نهيب بأولياء الأمور دعم هذا التوجه من خلال توعية أبنائهم بأهمية الصلاة، وتشجيعهم على الالتزام بها جماعة مع زملائهم، لما لذلك من أثر إيجابي ينعكس مباشرة على سلوكهم وشخصياتهم»، موضحة أن التجربة أثبتت أن الطلبة الذين يواظبون على الصلاة في وقتها يكونون أكثر التزاماً وانضباطاً داخل الصف وخارجه، كما يظهر ذلك في تعاملاتهم اليومية وأخلاقياتهم.

أدوار

وأضافت الإدارات إن المدارس تولي أهمية كبيرة للتربية الدينية والقيمية إلى جانب العملية التعليمية، حيث ترى أن غرس العادات الصحيحة منذ الصغر، وعلى رأسها الصلاة، يشكل أساساً في بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والالتزام تجاه نفسها ومجتمعها، منوهة بأن المدرسة لا تنظر إلى الصلاة أنها مجرد أداء واجب ديني، بل تعدها وسيلة عملية لترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح الجماعة والانضباط بين الطلبة.

وشددت على أن التزام الطلبة بأداء الصلاة في المدرسة يسهم في تكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية، ويعكس نتائج مباشرة على شخصية الأبناء، معتبرة أن التعاون المشترك بين البيت والمدرسة يحقق ثماراً تربوية مهمة. وأكدت أن هذا التعاون سيظل محوراً رئيساً في نجاح أي مبادرة تعليمية أو سلوكية تستهدف مصلحة الطلبة.

واختتمت إدارات المدارس بالتأكيد على تقديرها لتعاون أولياء الأمور المستمر وحرصهم على متابعة أبنائهم، مشددة على أن تكامل دور الأسرة مع دور المدرسة يمثل حجر الأساس في ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية، والمحافظة على السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بما ينعكس على شخصياتهم ومستقبلهم التعليمي والتربوي.