مدارس حكومية تستطلع فاعلية الاختبارات التكوينية

أطلقت مدارس حكومية استطلاعاً ميدانياً يستهدف طلبة المراحل الدراسية المختلفة، في خطوة تهدف إلى تقييم فاعلية برنامج الاختبارات التكوينية الموحدة الذي نُفذ خلال العام الدراسي 2024 - 2025، وذلك في إطار سعي المؤسسات التعليمية إلى تحقيق العدالة في التقييم وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

جاء هذا التحرك التربوي بناءً على مبادرة نوعية أطلقها مديرو النطاق التعليمي، بهدف معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز ممارسات التعليم المستند إلى البيانات، عبر استقصاء آراء الطلبة حول تجربتهم مع الاختبارات الموحدة، التي اعتمدت على نموذج تقييم موحد على مستوى المدارس الحكومية.

ويهدف الاستطلاع إلى الوقوف على انطباعات الطلبة بشكل مباشر، وتحديد مدى استفادتهم من هذه التجربة، وتأثيرها في تحصيلهم الأكاديمي واستعدادهم للاختبارات المركزية، إلى جانب تقييم عناصر عدة مثل جودة التنظيم، ودقة الأسئلة، وملاءمتها للمحتوى الدراسي.

ويشمل الاستطلاع مجموعة من المحاور التي تتناول تقييم الطالب لمدة الاختبار، ووضوح موعده، ومدى دقة وملاءمة الأسئلة، فضلاً عن مدى توافق المحتوى مع الأطر المقررة للمناهج، كما يتطرق إلى التأثير النفسي والتحفيزي لهذه الاختبارات في الطلبة، ويدعوهم لتوثيق تجاربهم الفردية بشكل صريح، وتحديد المواد الدراسية التي خضعوا فيها للاختبارات التكوينية.

وطُلب من الطلبة إدخال بياناتهم الأساسية مثل اسم المدرسة والمرحلة الدراسية، لضمان تصنيف الردود وتحليلها وفق معايير دقيقة تسمح بتقديم صورة شاملة عن واقع التطبيق.وأكدت إدارات المدارس أن آراء الطلبة تمثل واحدة من أهم أدوات التطوير.