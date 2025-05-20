مدارس تحذر من إحضار الحلويات والمشروبات الغازية

وجهت مدارس حكومية الطلبة وأولياء الأمور بمنع إحضار الحلويات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة إلى داخل المدارس، سواء للاستهلاك الشخصي أو لتوزيعها بين الطلبة، مؤكدة أن من يخالف هذه التعليمات سيخضع للإجراءات المنصوص عليها في لائحة السلوك الطلابي.

وأكدت إدارات المدارس أن هذه التوجيهات جاءت حفاظاً على صحة الطلبة وسلامتهم، وحرصاً على ترسيخ العادات الغذائية السليمة في البيئة المدرسية،.

مشيرة إلى أن تناول الحلويات والمشروبات الغازية بشكل مفرط يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها السمنة المبكرة وتسوس الأسنان وضعف التركيز داخل الصفوف.

وشددت الإدارات على أن الرقابة ستكون مشددة داخل الحرم المدرسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي مخالفة تتعلق بإحضار أو توزيع هذه المنتجات بين الطلبة، وفقاً لما تنص عليه اللائحة السلوكية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون الجاد في إنجاح هذه الخطوة، من خلال توجيه أبنائهم نحو اختيار الأغذية الصحية والمفيدة، مثل الفواكه والخضروات والمياه، بدلاً من المشروبات والمأكولات المليئة بالدهون والسكريات.