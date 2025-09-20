120 معلمة ضمن برنامج «معلم وأفتخر»في الشارقة

أكدت نجلاء يعقوب المنصوري، مديرة إدارة شؤون برنامج «معلّم وأفتخر» بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن البرنامج حقق نمواً في عدد خريجيه، حيث بدأ بـ 37 معلمة فقط في دفعته الأولى، واليوم يضم 120 من فئة المعلمات اللاتي يعملن في المدارس الخاصة والحضانات الحكومية بالإمارة.

وأضافت: يعد برنامج «معلّم وأفتخر» برنامجاً استثنائياً يهدف إلى توطين التعليم في القطاع الخاص، وإتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية لحمل رسالة التعليم والمساهمة في بناء أجيال واعية ومتمسكة بهويتها الوطنية.

حيث انطلق البرنامج مطلع عام 2020 مسلطاً الضوء على تخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية، باعتبارهما جوهر الهوية الثقافية والدينية، ثم توسعت مجالاته لتشمل الطفولة المبكرة والدراسات الوطنية.

إضافة إلى بعض التخصصات العلمية، مشددة على أن البرنامج أصبح أداة للتغيير والتطوير، ومصنعاً للقيادات التعليمية الوطنية التي تسهم في دفع عجلة التعليم في إمارة الشارقة نحو المستقبل.

وكشفت نجلاء المنصوري عن البصمة الرائدة للبرنامج في الملتقيات الدولية، وقالت: منذ انطلاق الملتقى الدولي الأول لمعلمي العربية قبل 4 أعوام، كان لمعلمات «معلم وأفتخر» حضور مميز وبصمة واضحة.

وفي هذا العام، يفتخر برنامج «معلم وأفتخر» بتقديم 3 إصدارات جديدة، وجميعها من مؤلفات المعلمات، وتتضمن قصصاً بعنوان «علمتني عائلتي» بمناسبة عام المجتمع، وقصص الأنبياء بطريقة مبسطة تتناسب مع المراحل العمرية الصغيرة.

وهذه الإصدارات تمثل ثمار جهود المعلمات في إثراء المحتوى العربي الموجه للأطفال والناشئة. ولفتت إلى أن برنامج «معلم وأفتخر»، يعد أحد أبرز مشاريع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في مجال إعداد المعلمين وتأهيلهم، ورفد الميدان بكفاءات مؤهلة لقيادة عملية التعلم بأساليب عصرية متكاملة، وذلك ضمن توجهات الإمارة نحو بناء منظومة تعليمية مستدامة.