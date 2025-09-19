162 متحدثاً في الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية أكتوبر المقبل

عقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، صباح أمس، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق الدورة الرابعة من الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية، والذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.

وكشفت الهيئة عن مشاركة 162 متحدثاً، من 36 دولة إضافة إلى 350 طالباً مشاركاً، وتنظيم 11 جلسة تدريبية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة تحديات تدريس اللغة العربية واستكشاف سبل تطويرها برؤى مستلهمة من واقع البيئات المدرسية، ومن واقع التجارب الرائدة للمنظومات التعليمية وسيستقطب الملتقى نخبة من التربويين والخبراء التعليميين والمتخصصين والطلبة المبدعين من الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «يجسد الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدعم وتمكين الكادر التعليمي.

والارتقاء بالممارسات التربوية وإثرائها ودفع عجلة الابتكار في أساليب تدريس اللغة العربية وموادّها، بما يواكب التحولات المتسارعة في مشهد التعليم، انطلاقاً من إيمان الهيئة بأن الاستثمار في المعلم هو الاستثمار الأمثل لبناء أجيال قادرة على حمل رسالة اللغة العربية وصونها لتبقى جسراً متيناً يربط الماضي بالحاضر والمستقبل».

وأكدت خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، أن الأكاديمية تولي عناية خاصة بتمكين المعلّمين وتزويدهم بأحدث الممارسات التربوية والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تطوير قدراتهم المهنية وتوسيع آفاقهم المعرفية.

كما أن هذا التوجّه يكتسب أهمية مضاعفة عند الاستثمار في تطوير معلمي اللغة العربية، باعتبارهم حجر الزاوية في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز مكانة اللغة العربية لغة علم ومعرفة.