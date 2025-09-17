رياض الأطفال تحدد قيمة اشتراكات الوجبات وتطرح «قائمة صحية»

أعلنت إدارات رياض أطفال عن تحديد قيمة الاشتراكات الخاصة بوجبات الطلبة للعام الدراسي الجديد، لضمان حصولهم على غذاء صحي متوازن يسهم في نموهم الجسدي والعقلي، ويعزز قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

وبحسب الجداول المعلنة، يبلغ سعر الوجبة اليومية 7 دراهم فقط، مع إتاحة الاشتراك بشكل فصلي أو سنوي، حيث يصل إجمالي الاشتراك للفصل الدراسي الأول إلى 469 درهماً مقابل 67 يوماً دراسياً.

فيما يبلغ اشتراك الفصل الثاني 329 درهماً لـ47 يوماً، والفصل الثالث 484 درهماً لـ64 يوماً. أما الاشتراك السنوي الكامل فيصل إلى 1246 درهماً، مقابل 178 يوماً دراسياً، وهو ما يتيح للطلبة الاستفادة من وجبات يومية متنوعة على مدار العام.

وأكدت الإدارات أن الرسوم يتم تحصيلها نقداً عبر موظفي المقصف، مع تسليم إيصال رسمي يضمن الشفافية والتنظيم، ويتيح للأسر متابعة انتظام أطفالهم في الاشتراك بشكل مريح.

وأوضحت تلك الإدارات أن القائمة الغذائية التي تم إعدادها تراعي الجوانب الصحية والتربوية معاً، حيث تشمل تشكيلة متنوعة من الأطعمة التي يحتاجها الطفل في مراحله العمرية المبكرة.

وتضم القائمة أصنافاً صحية ومتنوعة، وتحتوي على العصائر الطبيعية الخالية من المواد الصناعية، فضلاً عن مجموعة من الفواكه. ولفتت الإدارات إلى أن خطة الوجبات تتوزع على 4 أسابيع متجددة، بحيث لا يشعر الطفل بالملل من تكرار الأصناف، ويكتسب في الوقت نفسه عادات غذائية متنوعة.

ولاقت هذه المبادرة ترحيباً من أولياء الأمور الذين أكدوا أن تقديم وجبات صحية ومنظمة يخفف من أعباء تجهيز الطعام اليومي، ويمنحهم الاطمئنان بأن أبناءهم يحصلون على غذاء متكامل داخل المدرسة.

وأشار بعضهم إلى أن الأسعار مناسبة مقارنة بالخدمات المقدمة، خاصة مع تنوع القائمة التي تراعي التوازن بين العناصر الغذائية والنكهات المحببة للأطفال.