«أمريكية دبي» تؤسس كلية طب في الدولة بالشراكة مع جامعة بنسلفانيا

أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي عن إطلاق شراكتها الاستراتيجية مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا (Penn Medicine)، أول كلية طب ومستشفى تعليمي في الولايات المتحدة، وذلك بهدف تأسيس كلية طب رائدة في الإمارات. جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي نظم في مقر الجامعة بمدينة دبي للإعلام وحضره كل من الدكتور ج.

لاري جيمسون، رئيس جامعة بنسلفانيا، والدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، وإلياس بوصعب، نائب رئيس الجامعة التنفيذي، والدكتور غلين غولتون، نائب العميد ومدير مركز الصحة العالمية في كلية طب بنسلفانيا.

وخلال كلمته ألقاها بالحفل قال الدكتور ج. لاري جيمسون: نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم تأسيس مؤسسة أكاديمية طبية رائدة في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيعزز التصنيف العالمي للجامعة الأمريكية في دبي ومكانة جامعة بنسلفانيا الدولية، كما يسهم في إثراء مستقبل الصحة والتعليم.

من جهته، قال الدكتور كايل لونغ: نشهد لحظة تاريخية بإطلاق أول كلية طب أمريكية من نوعها في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الكلية ستعمل بالشراكة مع كلية طب بنسلفانيا على إعداد جيل جديد من الأطباء، وتعزيز البحث العلمي، والإسهام في رفع جودة مخرجات الرعاية الصحية، بما يدعم رؤية الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الصحة، من خلال تطوير القدرات التعليمية والطبية وتحقيق أثر مستدام في المجتمعات.

من ناحيته قال إلياس بوصعب: في ظل منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تشهدها دبي، تفخر الجامعة الأمريكية في دبي بالشراكة مع كلية طب بنسلفانيا لقيادة هذا الإنجاز التاريخي الذي يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للرعاية الصحية والتعليم الطبي المتقدم.

وأضاف نحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرة مع مؤسسة عريقة مشهود لها بتميزها الأكاديمي وريادتها في الاكتشافات العلمية وإعداد أطباء علماء مبدعين قادرين على قيادة مستقبل الطب.

كما أوضح الدكتور غلين غولتون، أن أكثر من 60 % من مشاريعنا العالمية تركز على التعليم الطبي باعتباره أساساً لبناء أنظمة صحية متينة حول العالم، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة مع الجامعة الأمريكية في دبي، لتطوير كلية طب رائدة تنقل إرث جامعة بنسلفانيا العريق إلى الجامعة ودبي والإمارات التي تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للابتكار الصحي.