«تنمية المجتمع» بدبي تمكن 25 من أسر ذوي اضطراب التوحد

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، مبادرة البرنامج التدريبي «تمكين أسر ذوي اضطراب التوحد»، التي تستهدف 25 أسرة من أولياء أمور الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم أبنائهم، وتعزيز جودة حياتهم والارتقاء بمستوى رعايتهم.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق البرنامج يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية و«ضمن مبادرات عام المجتمع»، في إطار التزام الهيئة بتمكين الأسر وبناء مجتمع شامل ومتكافئ.

مشيرة إلى أن تأهيل الوالدين يعد خطوة أساسية نحو تعزيز قدراتهم وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات العالمية في رعاية وتطوير أبنائهم، بما يساعدهم على الوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

وأفادت «تنمية المجتمع» بأن البرنامج يعتمد على منهج تدريبي مكثف بمدة 40 ساعة، مبني على أحدث الأساليب العلمية العالمية، ويُنفذ تحت إشراف أخصائي تحليل سلوك معتمد دولياً «BCBA»، ويحصل المشاركون في ختام البرنامج على شهادة دولية معتمدة، تعكس جاهزيتهم لمواصلة دعم أبنائهم بفاعلية أكبر.

وأكدت الهيئة أن البرنامج التدريبي، الذي تشارك فيه 25 أسرة في دفعته الأولى، يسهم في تحقيق سعادة الأسر ورفع جودة حياتهم، ويمثل أساساً حقيقياً لبناء مجتمع واعٍ وممكن، بما ينسجم مع أهداف عام المجتمع 2025 ورؤية دبي في تعزيز التكافل الاجتماعي والشمولية.

خطوة أساسية

وبيّنت أن تأهيل أسر ذوي طيف التوحد يمثل خطوة أساسية في دعم الأبناء وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، لافتة إلى أن الأسرة هي البيئة الأولى التي تؤثر بشكل مباشر في تطوّر الطفل، ومن ثم فإن تزويد الوالدين بالمعرفة والمهارات الصحيحة يساعد على تخفيف التحديات وتحقيق نتائج إيجابية في رحلة العلاج والتأهيل.

تواصل فعال

وقالت إن البرنامج الموجه للأسر يركز على تدريب الوالدين على أساليب التواصل الفعال مع أبنائهم من هذه الفئة، وفهم السلوكيات الخاصة بهم، وتبني استراتيجيات تعليمية وتربوية مناسبة، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في تقليل الضغوط النفسية على الأسرة وتعزيز ثقتها بقدرتها على التعامل مع متطلبات الحياة اليومية.

وأكدت أن نجاح الطفل في التقدم لا يعتمد على البرامج العلاجية وحدها، بل على وعي الأسرة واستعدادها لتكون شريكاً فاعلاً في عملية التأهيل.