انطلاق الاختبارات التشخيصية المركزية للفصل الدراسي الأول

انطلقت في جميع المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، الاختبارات التشخيصية المركزية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025 - 2026، والتي تستمر حتى 19 الجاري، في 3 مواد أساسية، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.

وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه الاختبارات مركزية الإعداد والتطبيق، ولا يوجد لها فترة تعويضية، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بالحضور والتجهيز المسبق، باعتبارها أداة أساسية لتشخيص مستوياتهم، وبناء خطط تعليمية دقيقة منذ بداية العام الدراسي.

وأوضحت الإدارات أن آلية التنفيذ حُددت وفق الموجهات الرسمية الصادرة عن إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام، من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم إعداد الاختبارات مركزياً، وتطبيقها على جميع الطلبة، من الصف الثالث حتى الصف الثاني عشر، بينما يتولى المعلمون تنفيذ اختبارات صفية للصفين الأول والثاني، بالاستناد إلى معايير مركزية محددة مسبقاً.

وأكدت أن هذا التوزيع يضمن عدالة التطبيق، ويأخذ في الاعتبار الفروق العمرية، والمستوى النمائي للطلبة في المراحل الأولى. وشددت على أن هذه الاختبارات لا يتم إعدادها أو التحكم في محتواها من قبل المعلمين داخل الصفوف، وإنما تدار مركزياً، من قبل الوزارة، لضمان توحيد المعايير، وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة على مستوى الدولة.

لا تأثير في معدل الطالب

وبيّنت الإدارات أن طبيعة الاختبارات تشخيصية تراكمية، هدفها قياس مدى امتلاك الطلبة لمهاراتهم السابقة في المواد الأساسية الثلاث، ولا ترتبط بنتائجهم الأكاديمية، أو بمعدل الفصل الدراسي، موضحة أن الدرجات تسجل تلقائياً في النظام الإلكتروني «المنهل».

ضمن خانة الاختبارات التشخيصية، دون أن يكون لها أثر في المعدلات النهائية، ما يتيح للمعلمين الاستفادة منها كأداة تحليلية في وضع الخطط التعليمية، وخطط الدعم الفردي للطلبة.

وأكدت أن الهدف الجوهري من هذه الاختبارات، هو توفير صورة دقيقة لمستوى الطالب في بداية العام، وتشخيص نقاط القوة وتعزيزها، وتحديد جوانب الضعف لمعالجتها بخطط تربوية فاعلة، بما يضمن انطلاقة أكاديمية قوية،.