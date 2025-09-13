طالب إماراتي يوزّع بذور الغاف في أمريكا واليابان

بمبادرة شبابية مميزة تحمل في طياتها رسالة إماراتية أصيلة وزّع الطالب علي اللوغاني، سفير الاستدامة، 200 كيس من بذور شجرة الغاف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وذلك خلال مشاركته في معرض سيليكون فالي الدولي للابتكار في أمريكا، وجناح دولة الإمارات في أوساكا باليابان مؤخراً، وشملت المبادرة توزيع 100 كيس في الولايات المتحدة، و100 كيس في اليابان، ضمن رؤية تسعى إلى مد جسور بيئية وإنسانية بين الإمارات والعالم.

وأكد اللوغاني أن اختياره لشجرة الغاف لم يكن محض صدفة، بل جاء من إيمانه العميق برمزيتها الوطنية والإنسانية، فهي شجرة عُرفت عبر التاريخ بقدرتها على الصمود في البيئة الصحراوية القاسية، وأصبحت رمزاً للتسامح والعطاء والاستدامة.

موضحاً أن توزيع بذورها خارج حدود الوطن يعكس الحرص على نقل هذه القيم الإماراتية الأصيلة إلى العالم، لتتحول الغاف إلى سفيرة خضراء، تعبر عن التلاحم بين الإنسان والطبيعة.

وأشار إلى أن المبادرة تحمل كذلك بعداً إنسانياً، إذ تسعى إلى غرس ثقافة بيئية عالمية تذكّر بأهمية الحفاظ على الطبيعة. وقال: «إن شجرة الغاف ليست مجرد نبات بل هي رسالة، مفادها أن الاستدامة تبدأ بخطوات بسيطة، مثل زراعة شجرة، لكنها تتحول إلى ثقافة مجتمعية قادرة على إحداث أثر واسع إذا تبنتها المجتمعات».

وأوضح اللوغاني أن مبادرته لن تتوقف عند حدود المعارض الدولية، بل ستستمر على نطاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه يعتزم توزيع المزيد من بذور الغاف داخل المدرسة التي يدرس بها، بحيث يشارك زملاؤه في هذه المبادرة، ويتحولوا إلى سفراء صغار للاستدامة.

مضيفاً أن محطاته المقبلة ستشمل دولاً أخرى سيزورها خلال مشاركاته المستقبلية، حيث سيحرص على أن تكون بذور الغاف حاضرة لتعبر عن رسالة الإمارات في أي مكان في العالم.

ولفت إلى أن الفكرة الأساسية للمبادرة تقوم على إشراك الطلبة والجمهور في عملية الغرس، بما يعزز لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، ويمنحهم تجربة مباشرة تترجم قيم الاستدامة إلى ممارسة حياتية. وأشار إلى أن التفاعل الكبير، الذي لقيه خلال توزيع البذور في المعرضين يعكس تعطش المجتمعات العالمية لمثل هذه المبادرات البسيطة في شكلها، العميقة في أثرها.