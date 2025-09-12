على المدارس الإخطار حال استقالة أو إقالة معلم خلال 24 ساعة

وبيّن أن فترة الـ90 يوماً تبدأ إذا قدّم المعلم استقالته أو أنهت المدرسة خدماته «وفقاً لعقد عمله»، أو إذا غادر المدرسة -سواء مع تقديم إشعار أو من دونه- في وقت غير اليوم الأخير من الفصل الدراسي، وفي هذه الحالة لن تصدر هيئة المعرفة إخطار تعيين جديداً للمعلم حتى انقضاء فترة التسعين يوماً كاملة.
وفي هذه الحالة لن تصدر هيئة المعرفة إخطار تعيين جديداً للمعلم حتى انقضاء فترة الـ90 يوماً كاملة. وأكد الدليل أن قاعدة الـ90 يوماً لا تمنع المعلمين من تغيير مدارسهم بشكل كامل، حيث يمكنه الانتقال إلى مدرسة جديدة دون أي فترة انتظار إذا كان ذلك بعد اليوم الأخير من المدرسة أي بعد نهاية العام الدراسي.
وحماية المدارس من أي تحديات تنظيمية محتملة قد تقع نتيجة انتقال مسؤوليات من مدرسة إلى أخرى، إضافة إلى الامتثال للتشريعات السارية واللوائح التنظيمية لهيئة المعرفة.
حيث لا يمكنه مباشرة العمل في مدرسة خاصة في دبي من دون الحصول على موافقة الهيئة وتحميل بطاقة الهوية الإماراتية على نظام الهيئة للخدمات الإلكترونية.
كما شدد على أن إخطار التعيين لا ينتقل تلقائياً إذا انتقل المعلم إلى مدرسة جديدة، إذ إن الإخطار صالح فقط للمدرسة التي أصدرت الطلب، وبمجرد انتقال المعلم إلى مدرسة جديدة، يفقد الإخطار صلاحيته، ما يوجب على المدرسة الجديدة التقدم بطلب للحصول على إخطار تعيين جديد للمعلم ليتمكن من مباشرة التدريس فيها بشكل قانوني.
ويجب على عضو الكادر التعليمي إكمالها قبل آخر يوم عمل له أو بعده بفترة وجيزة. وبمجرد تقديم المدرسة لطلب إدخال فترة إشعار المعلم على نظام الهيئة الإلكتروني، يتم إرسال استبانة نهاية الخدمة تلقائياً إلى المعلم مباشرة.
وأكد أن الهيئة لن تصدر إخطار تعيين جديداً للمعلم بعد تسلم استبانة نهاية الخدمة، مشدداً على أن المعلم الذي يرفض استكمال الاستبانة لن يتمكن من الحصول على إخطار تعيين جديد للعمل في دبي، ما يعني أنه لن يتمكن من العمل في أي مدرسة خاصة حتى يتم استكمال الاستبانة وتقديمها إلى الهيئة.
حيث ستتوقف عملية انتقال المعلم إلي مدرسة جديدة حتى تتلقي الهيئة استبانة نهاية الخدمة، وفي حال إذا لم يشغل المعلم سابقاً أي وظيفة تدريس في مدرسة خاصة بدبي فإن استبيان نهاية الخدمة لا تنطبق عليه في هذه الحالة.
وأكد الدليل أن جميع المعلمين الجدد يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس حداً أدنى، باستثناء معلمي رياض الأطفال الذين يتعاملون مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهراً، كما أوضح أن متطلبات المؤهلات الجديدة تطبق فوراً على جميع المعلمين الجدد.
وكذلك على المعلمين الحاليين في القطاع الذين سينتقلون إلى وظيفة جديدة داخل الإمارة، أما المعلمون الحاليون الذين يواصلون عملهم في مدارسهم الحالية، فيحب عليهم استيفاء المؤهلات المطلوبة بحلول 1 سبتمبر 2028 أو في الأول من أبريل 2029 للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل إذا ما كانت مؤهلاتهم الحالية غير مستوفية المتطلبات.