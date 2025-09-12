على المدارس الإخطار حال استقالة أو إقالة معلم خلال 24 ساعة

كشف الدليل الفني لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدارس الخاصة في إمارة دبي، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أنه في حال توجيه إنذار رسمي أو إخطار لأي من أعضاء الكادر التعليمي، أو فصله من العمل أو استقالته، يجب على المدرسة إخطار هيئة المعرفة بذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إصدار الإنذار أو إنهاء الخدمة أو تقديم الاستقالة.

وبيّن أن فترة الـ90 يوماً تبدأ إذا قدّم المعلم استقالته أو أنهت المدرسة خدماته «وفقاً لعقد عمله»، أو إذا غادر المدرسة -سواء مع تقديم إشعار أو من دونه- في وقت غير اليوم الأخير من الفصل الدراسي، وفي هذه الحالة لن تصدر هيئة المعرفة إخطار تعيين جديداً للمعلم حتى انقضاء فترة التسعين يوماً كاملة.

وأوضح الدليل أن فترة الـ90 يوماً تبدأ من تقديم المعلم استقالته، إما دون فترة إشعار كافية (وفقاً لعقد عمله)، أو إذا غادر المدرسة، سواء مع تقديم إشعار أو من دون إشعار في أي وقت غير اليوم الأخير من الفصل الدراسي.

وفي هذه الحالة لن تصدر هيئة المعرفة إخطار تعيين جديداً للمعلم حتى انقضاء فترة الـ90 يوماً كاملة. وأكد الدليل أن قاعدة الـ90 يوماً لا تمنع المعلمين من تغيير مدارسهم بشكل كامل، حيث يمكنه الانتقال إلى مدرسة جديدة دون أي فترة انتظار إذا كان ذلك بعد اليوم الأخير من المدرسة أي بعد نهاية العام الدراسي.

ويطبق الدليل على جميع المدارس الخاصة في دبي المرخصة من الهيئة، ويوضح الإجراءات المتعلقة بتعيين الكوادر التعليمية، كما يوفّر إرشادات تضمن عدالة وشفافية وحوكمة مستمرة، بما يضمن استدامة التعليم والتعلم الجيد للطلبة.

وحماية المدارس من أي تحديات تنظيمية محتملة قد تقع نتيجة انتقال مسؤوليات من مدرسة إلى أخرى، إضافة إلى الامتثال للتشريعات السارية واللوائح التنظيمية لهيئة المعرفة.

وأشار الدليل إلى أن إخطار التعيين هو موافقة رسمية صادرة عن هيئة المعرفة لعمل معلم في مدرسة خاصة محددة في دبي، ويجب أن يكون لدى المعلم إخطار تعيين ساري المفعول قبل بدء أي مهام تعليمية. ويرتبط كل إخطار بمدرسة محددة، ويفقد صلاحيته عند إنهاء خدمة المعلم في هذه المدرسة.

وأوضح الدليل أنه حتى إذا كان لدى المعلم عقد عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإنه يتعين عليه أيضاً الحصول على إخطار تعيين، باعتباره أحد متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

حيث لا يمكنه مباشرة العمل في مدرسة خاصة في دبي من دون الحصول على موافقة الهيئة وتحميل بطاقة الهوية الإماراتية على نظام الهيئة للخدمات الإلكترونية.

كما شدد على أن إخطار التعيين لا ينتقل تلقائياً إذا انتقل المعلم إلى مدرسة جديدة، إذ إن الإخطار صالح فقط للمدرسة التي أصدرت الطلب، وبمجرد انتقال المعلم إلى مدرسة جديدة، يفقد الإخطار صلاحيته، ما يوجب على المدرسة الجديدة التقدم بطلب للحصول على إخطار تعيين جديد للمعلم ليتمكن من مباشرة التدريس فيها بشكل قانوني.

وبيّن الدليل أن إخطار التعيين يرتبط في معظم الحالات بمادة دراسية محددة، حيث يُصرح للمعلم أن يدرّس المادة المذكورة تحديداً في إخطار التعيين، وفي بعض الحالات الخاصة قد توافق هيئة المعرفة على تدريس أكثر من مادة واحدة، وفقاً لمتطلبات المناهج الدراسية

ولفت الدليل إلى أن استبانة نهاية الخدمة تعد من متطلبات هيئة المعرفة لأي معلم يترك العمل في مدرسة خاصة، وتشمل أيضاً المدير والقيادات المدرسية الأخرى.

ويجب على عضو الكادر التعليمي إكمالها قبل آخر يوم عمل له أو بعده بفترة وجيزة. وبمجرد تقديم المدرسة لطلب إدخال فترة إشعار المعلم على نظام الهيئة الإلكتروني، يتم إرسال استبانة نهاية الخدمة تلقائياً إلى المعلم مباشرة.

وأكد أن الهيئة لن تصدر إخطار تعيين جديداً للمعلم بعد تسلم استبانة نهاية الخدمة، مشدداً على أن المعلم الذي يرفض استكمال الاستبانة لن يتمكن من الحصول على إخطار تعيين جديد للعمل في دبي، ما يعني أنه لن يتمكن من العمل في أي مدرسة خاصة حتى يتم استكمال الاستبانة وتقديمها إلى الهيئة.

حيث ستتوقف عملية انتقال المعلم إلي مدرسة جديدة حتى تتلقي الهيئة استبانة نهاية الخدمة، وفي حال إذا لم يشغل المعلم سابقاً أي وظيفة تدريس في مدرسة خاصة بدبي فإن استبيان نهاية الخدمة لا تنطبق عليه في هذه الحالة.

وأكد الدليل أن جميع المعلمين الجدد يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس حداً أدنى، باستثناء معلمي رياض الأطفال الذين يتعاملون مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهراً، كما أوضح أن متطلبات المؤهلات الجديدة تطبق فوراً على جميع المعلمين الجدد.

وكذلك على المعلمين الحاليين في القطاع الذين سينتقلون إلى وظيفة جديدة داخل الإمارة، أما المعلمون الحاليون الذين يواصلون عملهم في مدارسهم الحالية، فيحب عليهم استيفاء المؤهلات المطلوبة بحلول 1 سبتمبر 2028 أو في الأول من أبريل 2029 للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل إذا ما كانت مؤهلاتهم الحالية غير مستوفية المتطلبات.