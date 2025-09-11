مدارس تطلب من الطلبة مستخدمي السيارات الخاصة تصريحاً موقّعاً من ولي الأمر

عممت إدارات مدارس على طلبتها وأولياء الأمور، استمارات إلكترونية، لتوثيق بيانات الطلبة الذين يملكون رخص قيادة، أو يخرجون يومياً بسيارات خاصة، وذلك في إطار سعيها لتنظيم عملية الخروج، إلى جانب تفادي أي مساءلة أو إشكاليات قانونية قد تنشأ نتيجة غياب التوثيق الرسمي، بما يضمن وضوح المسؤوليات، ويحول دون أي التباس قد يترتب على قيادة الطلبة لمركباتهم خلال اليوم الدراسي.

وأشارت الإدارات إلى أن عدداً قليلاً من الطلبة المصرح لهم بالخروج بالسيارات، التزموا في السابق بإحضار نسخة مطبوعة من التصريح، وصورة من هوية ولي الأمر، وهو ما استدعى التشديد على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات بشكل صارم.

ولفتت المدارس إلى أنه ابتداءً من الأسبوع المقبل، لن يُسمح لأي طالب بالخروج عبر قسم انتظار السيارات، إلا بعد إبراز تصريح مطبوع موقّع من ولي الأمر، مرفقاً بصورة من الهوية، وذلك لضبط العملية، وضمان مسؤولية واضحة أمام الإدارة المدرسية.

وتضمنت الاستمارة تفاصيل دقيقة، تشمل بيانات الطالب، مثل الاسم، الصف، والقسم، إضافة إلى تعهد ولي الأمر بالسماح بخروج ابنه أو ابنته بواسطة السيارة، وفق الضوابط المحددة.