أكاديمي بجامعة الإمارات ينشر 100 دراسة علمية بمجلات دولية

نشر الدكتور رامي هاني الرفاعي، الأستاذ المشارك في علم الأوبئة بمعهد الصحة العامة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 100 دراسة علمية محكّمة في مجالات علم الأوبئة وصحة الأم والطفل والأمراض غير المعدية والسياسات الصحية، في مجلات علمية دولية مرموقة، كما حصل على جائزة التميز في البحث العلمي على مستوى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات في هذا العام.

وأُدرج الدكتور الرفاعي لأربع سنوات متتالية ضمن قائمة أفضل 2 % من العلماء الأكثر تأثيراً في العالم، وفق تصنيف جامعة ستانفورد، ويشغل حالياً منصب منسق برنامج الدكتوراه في الصحة العامة بالكلية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور رامي الرفاعي: «تمثل الجائزة محطة مهمة في مسيرتي الأكاديمية، وحافزاً لمواصلة العمل في تطوير التعليم والبحث في الصحة العامة، بما يسهم في بناء نظم صحية مستدامة».