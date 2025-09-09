زكي نسيبة يكرّم الفائزين بجوائز التميز الأكاديمي

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح أمس، اللقاء السنوي للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، والرئيس الأعلى للجامعة، والأستاذ الدكتور روبرت روبيرودو دان نائب مدير الجامعة للبرامج الجامعية متعددة التخصصات بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة، وذلك في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي.

وقال معالي زكي أنور نسيبة: «تواصل جامعة الإمارات، جهودها الرائدة في ترسيخ مكانتها البحثية والأكاديمية، وتعزيز مساهماتها في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال التركيز على الابتكار، والاستدامة، والتكنولوجيا الحديثة، وتنمية رأس المال البشري».

وأشار إلى أن التحديات العالمية الراهنة، مثل التغير المناخي، والثورة التكنولوجية، والأمن الغذائي والمائي، تتطلب حلولاً مبتكرة تقوم على البحث الذي يجمع الخبراء من مختلف المجالات لتبادل الرؤى والأفكار والاستراتيجيات الفعالة، التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وازدهار المجتمعات.

وأضاف معاليه: «تستثمر جامعة الإمارات في برامجها وشراكاتها لدمج العلوم الهندسية مع البيئية، والإنسانية، والعمل على تطوير البحث العملي في مختلف المجالات، بهدف فتح آفاق جديدة للاكتشافات، وتوسيع المعرفة المشتركة».

وتم عرض فيديو سلط الضوء على أبرز إنجازات الجامعة التي حققت تقدماً لافتاً في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2025، حيث جاءت في المركز الخامس، والمركز 229 عالمياً. وتضم اليوم أكثر من 18000 طالب وطالبة، من 81 دولة، كما توفر الجامعة 53 برنامج بكالوريوس، و71 برنامج دراسات عليا، كما تتضمن 9 كليات، وعلى عدد 12 مركزاً بحثياً، و2 معهد افتراضي.

وكرّم معالي زكي أنور نسيبة، الأستاذ الدكتور روبرت روبيرودو دان، إضافة إلى تكريم معاليه الفائزين بجوائز لتميز الأكاديمي لعام 2024 / 2025.