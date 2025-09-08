زيادة في أعداد الطلبة بجامعة الفجيرة18 %

كشف الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة عن ارتفاع أعداد الطلبة المنتسبين للعام الأكاديمي 2025 - 2026، بنسبة تصل إلى نحو 18 % مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المجتمع بالجامعة وبرامجها الأكاديمية، خصوصاً بعد طرح الجامعة تخصصات تتماشى مع توجهات الدولة في التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث تشمل كلية الهندسة والتكنولوجيا، بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والشبكات وأمن المعلومات، وعلم البيانات، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، الذي يضم الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات، والقوى والطاقة المتجددة، فيما يشمل بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات تخصص الأمن السيبراني، بالإضافة إلى ماجستير العلوم في، تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الجامعة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع تطوير متكامل في المبنى الرئيسي، والذي من المتوقع الانتهاء من أعماله الإنشائية في أكتوبر المقبل، على أن يتم افتتاح المبنى في نوفمبر، وذلك بعد اكتمال التجهيزات اللازمة، لافتاً إلى أن مشروع تطوير وتحديث المبنى الجامعي جاء ضمن استراتيجية الجامعة وتوجهاتها في توفير بيئة دراسية متكاملة للطلبة، تسهم في تسهيل العملية التعليمية من خلال قاعات ومختبرات ومرافق أخرى بطراز حديث حافل بالمعينات الأكاديمية المطلوبة، لتصبح الجامعة منارة علم جاذبة للطلبة تلبي تطلعاتهم في مسيرتهم الأكاديمية.

وقال الدكتور سليمان الجاسم: إن الإقبال المتزايد على الالتحاق بجامعة الفجيرة يؤكد المكانة الأكاديمية التي حققتها الجامعة محلياً وإقليمياً، ويعكس جودة برامجها التعليمية وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، حيث إن الجامعة ملتزمة بمواصلة التطوير الأكاديمي والبحثي بما يخدم رؤية إمارة الفجيرة ودولة الإمارات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشامي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أن الزيادة في أعداد الطلبة المنتسبين تعكس نجاح الجامعة في استقطاب الطلبة من مختلف التخصصات، وقال: «نعمل باستمرار على تعزيز بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة، مدعومة بخدمات أكاديمية وإدارية حديثة، لضمان أفضل تجربة تعليمية لطلبتنا، بما يسهم في تخريج كفاءات مؤهلة تسهم في مسيرة التنمية».

وأوضح أن الجامعة حريصة على تطوير برامج أكاديمية جديدة، وتوسيع شراكاتها المحلية والدولية، بما يعزز مكانتها مؤسسة تعليمية رائدة في دولة الإمارات، منوهاً أن البرامج الأكاديمية الجديدة التي سيتم طرحها مستقبلاً ستشكل إضافة نوعية لبرامج الجامعة الحالية.