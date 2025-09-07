مدارس حكومية تعمم 8 استثناءات لغياب الطلبة

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور تفاصيل الدليل الإجرائي للحضور والغياب للعام الدراسي الجاري 2025-2026، محددة ثمانية إستثناءات يُسمح فيها بغياب الطلبة شريطة تقديم إثبات رسمي، وذلك لضمان الانضباط وحماية التحصيل الدراسي

وأوضحت المدارس أن الأعذار المقبولة تشمل: المرض مع تقرير طبي رسمي، والسفر للعلاج داخل أو خارج الدولة، ومرافقة قريب للعلاج خارج الدولة حتى شهر مع إمكانية التمديد، إضافة إلى حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى أو الثانية.

كما يضاف إليها تمثيل الدولة في مهمة أو بطولة، والحصول على إجازة خاصة بحد أقصى خمسة أيام في العام بموافقة المدرسة.

وأكدت المدارس أن الحالات الاستثنائية التي تُرفع للجنة السلوك والوزارة تشمل الأمراض المزمنة، والظروف الأسرية الصعبة مثل الانفصال أو التفكك، فضلاً عن السفر الطويل للعلاج.

وفي إطار خطة الدعم عند الغياب الطويل، بيّنت المدارس أنه يتم تفعيل حساب الطالب على منصات التعلم عن بُعد، وتزويده بالمحتوى الدراسي الكامل، مع ترتيب التقييمات فور عودته، إلى جانب خطة دعم فردية مع الأخصائي الاجتماعي.

كما شددت التعميمات على نظام التنبيهات والإنذارات عند الغياب غير المبرر، إذ يحتسب يوم واحد تنبيهًا خطيًا، وثلاثة أيام إنذارًا أول، وستة أيام إنذارًا ثانيًا مع إحالة، بينما يؤدي غياب عشرة أيام إلى إنذار ثالث وإحالة، ويُعتبر الطالب راسبًا تلقائيًا إذا تجاوز 15 يومًا من الغياب دون عذر رسمي.

وختمت المدارس بالتأكيد على أن تعاون البيت مع المدرسة يعد الضمان الحقيقي لنجاح الأبناء واستقرار العملية التعليمية.