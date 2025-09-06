إطلاق المرحلة الثانية من مشروع توحيد النطاق الرقمي للميدان التربوي

أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثانية من مشروع توحيد النطاق الرقمي للميدان التربوي.

وعممت المدارس على طلبتها وأولياء الأمور تفاصيل المرحلة الجديدة من المشروع، الذي يأتي في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم لتعزيز الهوية التربوية الرقمية وتنظيم بيئة التعليم الإلكتروني.

وأوضحت المدارس أن التغيير سيقتصر على صيغة البريد الإلكتروني للطلبة، حيث سيتم الانتقال من النطاق السابق @ese.gov.ae إلى النطاق الموحد @moe.sch.ae، على أن يتم تفعيل الحسابات الجديدة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المدارس أن هذا التغيير لا يشمل كلمات المرور، إذ ستبقى كما هي من دون أي تعديل، الأمر الذي يضمن سهولة استمرار الطلبة في الدخول إلى حساباتهم ومتابعة دراستهم الإلكترونية دون انقطاع. كما شددت على أن جميع البيانات والملفات والمحتويات الحالية ستظل محفوظة وآمنة بالكامل ولن تتأثر بعملية التحويل.

ويأتي المشروع في إطار جهود الوزارة لتبني أفضل الممارسات في إدارة الهوية الرقمية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وأماناً، تسهم في تعزيز التواصل الإلكتروني بين أطراف العملية التعليمية.

كما يُتوقع أن يسهم في توحيد المنصات والخدمات الرقمية الموجهة للطلبة، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجال التعليم الذكي.

وأشارت المدارس إلى أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع للتحول الرقمي، تهدف إلى دعم استدامة العملية التعليمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الأدوات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة داخل الميدان التربوي.