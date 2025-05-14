مريم الغاوي لـ « البيان»: «حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تكتشف الموهوبين بالذكاء الاصطناعي

كشفت الدكتورة مريم الغاوي مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، لـ «البيان»، أن المؤسسة تعتزم تبنّي أداة ذكية متطورة، ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتعزيز كفاءة تحليل البيانات التربوية.

وأكدت الغاوي أن الأداة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية، تعكس التزام المؤسسة بالتحول الرقمي المستدام، موضحة أن ما يميز الأداة، هو ارتباطها الحصري بقاعدة بيانات المركز الممتدة لأكثر من 15 عاماً، ما يمنحها دقة وموثوقية في تقديم المخرجات، بخلاف الأدوات المعتمدة على مصادر خارجية متباينة.

وأشارت إلى أن الأداة ستدعم جهود المؤسسة في اكتشاف الإمكانات الكامنة لدى الطلبة، عبر تقنيات تحليل ذكية، قادرة على توليد تقارير فورية وموثوقة.

مؤكدة أن المركز استطاع منذ تأسيسه، رعاية أكثر من 2000 موهوب من مختلف أنحاء الدولة، وتطبيق مقياس حمدان للموهبة على أكثر من 38 ألفاً من الطلبة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى دعم 120 مشروعاً ابتكارياً.

وتوقعت الغاوي أن يسهم إدماج الأداة الذكية في رفع كفاءة عمليات الاكتشاف بنسبة 40 %، وتقليص زمن تحليل البيانات وإصدار التقارير إلى أقل من 30 ثانية لكل استفسار، ما يعد إنجازاً نوعياً، يعزز من قدرة المركز على الاستجابة السريعة والدقيقة لمتطلبات الميدان التربوي.

تكامل ذكي

في إطار رؤيتها المستقبلية، بينت الغاوي أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الذكية التي تدعم التميز التربوي وفق معايير عالمية.

ومن أبرز هذه الأنظمة، نظام تنبؤي متقدم، للتعرف المبكر إلى الموهبة، يعتمد على تحليل المؤشرات السلوكية والأكاديمية للطلبة، بهدف رصد القدرات الاستثنائية في مراحل مبكرة من التعليم.

كما تعمل المؤسسة على تطوير منصة رقمية تفاعلية، مخصصة للطلبة الموهوبين، توفر لهم محتوى تعليمياً مكيّفاً، وفقاً لمجالات تميزهم واهتماماتهم الفردية، ما يعزز من تجربتهم التعليمية، ويدعم تطورهم المعرفي بشكل شخصي ودقيق.

وفي سياق متصل، تتبنّى المؤسسة مشروع نظام ذكي لتوجيه المهارات المستقبلية، يتم تطويره بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، ليكون أداة فاعلة في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وضمان إعداد كوادر وطنية متميزة، قادرة على الابتكار والتفوق في مختلف المجالات.