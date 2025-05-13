خصم 8 درجات من السلوك في حال غياب الطلبة دون عذر

وجّهت مدارس حكومية على مستوى الدولة رسائل تحذيرية إلى الطلبة وأولياء أمورهم، شددت فيها على أهمية الالتزام بالدوام المدرسي الكامل، محذرة من الغياب دون عذر رسمي، لأنه يؤدي إلى خصم درجات من السلوك، تصل إلى 8 درجات في بعض الحالات.

وأكدت مدارس حكومية في توجيهاتها للطلبة وأولياء الأمور أن انتظام الطلبة بالحضور اليومي بات ضرورة قصوى، خاصة في ظل قرب انطلاق الاختبارات المركزية النهائية.

حيث لم يتبقَّ على بدء الامتحانات سوى 4 أسابيع فقط، مما يجعل الاستفادة من كل حصة دراسية أمراً بالغ الأهمية لاستكمال المنهج الدراسي والاستعداد للاختبارات.

وأوضحت المدارس أن أي غياب غير مبرر خلال هذه الفترة سيؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي للطلبة، خاصة أن الفصل الثالث يعد الأقصر من حيث عدد أيام التمدرس، مما يتطلب التزاماً وانضباطاً كاملاً من الجميع لتمكين المعلمين من إنهاء المناهج المقررة.

وفي إطار الإجراءات التي تلوح بها لائحة السلوك الطلابي أوضحت المدارس أنه سيتم خصم 4 درجات من سلوك الطالب عند الغياب بدون مبرر للمرة الأولى، مع تصعيد الإجراءات إلى خصم 8 درجات في حال تكرار الغياب، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وضمان أعلى مستويات التحصيل الدراسي.

وشددت التوجيهات على أن الغياب بدون تقديم عذر رسمي سواء قبل الإجازات أو بعدها أو خلال نهاية الأسبوع أو قبيل الامتحانات، سيواجه بتطبيق الإجراءات التأديبية دون تهاون.

وأشارت المدارس إلى أنه تم اعتماد آلية إلكترونية لرصد الحضور والغياب، حيث يُطلب من أولياء الأمور تعبئة استمارات إلكترونية مخصصة عند غياب أبنائهم، مع ضرورة إرفاق المستندات الرسمية مثل التقارير الطبية أو التصاريح الخاصة بالسفر أو الحالات الطارئة الأخرى.

وأكدت أن الأعذار يجب إرسالها فور حدوث الغياب أو بحد أقصى قبل نهاية اليوم الدراسي ذاته، محذرة من أن التأخر في تقديم العذر سيؤدي إلى تسجيل الغياب كسلوك سلبي يؤثر على تقييم الطالب.

كما شددت المدارس على أهمية حضور الطلبة أيام الجمعة، موضحة أن هذا اليوم يُعد جزءاً أساسياً من الأسبوع الدراسي الكامل، وحذرت من أن الغياب المتكرر عن يوم الجمعة بدون عذر رسمي سيؤدي إلى نفس الإجراءات المتبعة لبقية أيام الأسبوع.

وأكدت مدارس حكومية في رسائلها التوعوية أن الحضور المنتظم يعزز فرص النجاح الأكاديمي ويرتقي بمستوى الطالب الشخصي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الالتزام اليومي يعد خطوة أساسية لتحقيق نتائج متميزة في الاختبارات النهائية.