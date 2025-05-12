علي جابر: الإمارات منصة عالمية للإعلام المسؤول والمبتكر

أوضح علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، أن المنح الدراسية المقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للطلبة غير المواطنين للدراسة في الكلية هي بمثابة بوابة للفرص والتميز مكنتهم من أن يصبحوا سفراء لقوة ناعمة تنبع من قيم الانفتاح، والتميز، والسلام، في بلد أصبح منصة عالمية للإعلام المسؤول والمبتكر.

وأكد أن التعليم في كلية محمد بن راشد للإعلام، ليس غاية فقط، بل وسيلة لبناء سفراء حقيقيين للنوايا الحسنة، فهؤلاء الطلبة غير المواطنين، بعقولهم، وموهبتهم، والتزامهم الأخلاقي، هم اليوم امتداد حي لصوت الإمارات، وقصة نجاح تحكى في كل وسيلة إعلام عربية وأجنبية ينتمون إليها.

وقال: «في قلب دبي، حيث تتلاقى الطموحات مع الريادة، وتروى الحكايات وتصنع الرسائل الإعلامية بلغة الإبداع وبروح المسؤولية، تمنح الكلية، التي تحمل بكل فخر اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منحاً دراسية لعدد من الطلبة العرب والدوليين ممن أظهروا تميزاً أكاديمياً وطموحاً قيادياً، ففي كل زاوية من زوايا الكلية، تجد مزيجاً فريداً من الطاقات العالمية والأحلام العربية التي تعانق سقف الريادة». وأكد أن المنحة لا تمثل فقط فرصة دراسية في مؤسسة أكاديمية مرموقة فحسب، بل مسؤولية تمثيل لمؤسسة تنتمي لرؤية قائد ملهم.

وقال، إن كلية محمد بن راشد للإعلام تؤمن بأن بناء الإنسان لا يرتبط بجنسية، بل بإمكانات، ومهارات وأدوات، لذلك تعكس مثل هذه المبادرات بعداً دبلوماسياً أكاديمياً، حيث تتحوّل المنح الدراسية إلى جسور من النوايا الحسنة، يتنقل عبرها الفكر الإماراتي إلى عقول تعود إلى أوطانها حاملة روح الإلهام.

وذكر أن إدارة الكلية تقوم باختيار الطلبة الحاصلين على المنح بناءً على معايير دقيقة، تركز بعد التميز الأكاديمي، على السمات القيادية، والرغبة في إحداث تغيير مجتمعي إيجابي، وإمكاناتهم الإبداعية والتزامهم الأخلاقي برسالة الإعلام، وليس على جنسياتهم، إيماناً منها بأن هؤلاء لن يكونوا مجرد طلاب علم، بل نواة لصانعي سياسات وقادة رأي يحملون راية الفكر المتجدد والمستلهم من فكر سموه في بلدانهم. وأضاف أن الكلية لا تمنح فرصة تعليم فقط، بل تزرع ممثلين لقيم الإمارات في كل بلد، ويعتبر كل طالب لدينا هو مرآة للإمارات في بلده، وسفير لقوة ناعمة تحترم الإنسان وتدعم السلام.