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100 طالب في مخيم «قادة المستقبل» بجامعة زايد

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مرفت عبدالحميد

دبي

كشفت جامعة زايد عن إطلاقها النسخة الأولى من المخيم الصيفي «قادة المستقبل»، مستهدفة 100 طالب وطالبة من المدارس في بوظبي ودبي من 30 يونيو القادم إلى 17 يوليو التالي.ويتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية وجلسات إرشادية، لتعليم الطلبة مهارات القيادة الحديثة والثقة بالنفس والإلهام، وطريقة التفكير النقدي وإيجاد الحلول للتحديات التي قد يتعرضون لها سواء خلال دراستهم الجامعية أو في المستقبل.

وأوضح الدكتور منير مجدلاوية مدير تنفيذي للتواصل المجتمعي بالإنابة في جامعة زايد والمشرف على المخيم أنه سيتضمن أيضاً ورش عمل متخصصة لاكتساب الطلبة مهارات متنوعة، عن طريق التجربة وتنفيذ المشاريع، لإثراء المعرفة ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.