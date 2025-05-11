«عبدالله الغرير للتعليم» تواكب مادة الذكاء الاصطناعي بمبادرات تعليمية رائدة

أكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، أن المؤسسة تعتزم إطلاق حزمة من المبادرات التعليمية الرائدة لمواكبة قرار وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الوطنية.

وقالت لـ«البيان»: إن المؤسسة وضعت استراتيجيات شاملة لتعزيز جاهزية الجيل القادم لسوق العمل الرقمي، من خلال برامجها المبتكرة: «تكوين الغرير»، «مسار الغرير»، «نمو الغرير»، إلى جانب اتحاد الجامعات لجودة التعلم عبر الإنترنت (UCQOL)، مشددة على أن هذه المبادرات تسير جنباً إلى جنب مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قوي بقيادة كفاءات وطنية شابة.

وأردفت قائلة: إن برنامج «تكوين الغرير» يمثل أحد أبرز الجهود الوطنية في توفير تجارب تعليمية تفاعلية مصممة لدعم الطلبة في تنمية مهاراتهم العلمية والحياتية، ويقدم البرنامج خارج أوقات الدوام المدرسي، ويستهدف طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الثامن إلى الثاني عشر، عبر مخيمات وورش تركز على تعزيز المرونة الفكرية والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

وأشارت إلى أن منصة «مسار الغرير» تُعد نموذجاً متطوراً للتوجيه المهني القائم على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للشباب من عمر 18 إلى 35 عاماً تحديد نقاط قوتهم ومهاراتهم الحالية، وتصميم خطط تطوير شخصية تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعمل المنصة على ربط المشاركين بمدربين متخصصين وفرص تدريبية وتوظيفية موجهة، ما يعزز فرص اندماجهم في الاقتصاد الرقمي.

وأكدت أن برنامج «تكوين الغرير» يستهدف إعداد 45 ألف شاب وشابة خلال المرحلة المقبلة، في خطوة حاسمة نحو تمكينهم من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

وحول مبادرة «نمو الغرير»، بيّنت أن المؤسسة تسعى من خلالها إلى تمكين 25 ألف شاب وشابة إماراتيين، عبر برامج تدريبية عالية الجودة تركز على المهارات الرقمية، وأهمها الذكاء الاصطناعي التوليدي وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا.

وتابعت: «أطلقنا ضمن هذه المبادرة برنامج TechUp بمسارين تدريبيين مجانيين: أحدهما تمهيدي للمهتمين الجدد، وآخر متقدم يقدم شهادات نانوية في الذكاء الاصطناعي للأعمال».

ولفتت إلى أن مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم عززت حضورها في قطاع التعليم العالي من خلال اتحاد الجامعات لجودة التعلم عبر الإنترنت (UCQOL)، الذي أُطلق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات الوطنية.

وبيّنت أن هذا الاتحاد نجح في بناء قدرات الجامعات في تصميم برامج أكاديمية إلكترونية عالية الجودة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، ما أسهم في إتاحة فرص التعليم العالي الإلكتروني لشريحة أوسع من الطلبة.

وأكدت أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة تطوير برامجها وتوسيع نطاق شراكاتها لضمان أن كل طالب ومعلم في دولة الإمارات مستعد للانخراط في عالم الذكاء الاصطناعي.

وقالت: «نحن ندرك أن الابتكار الحقيقي لا يتحقق بالسرعة فقط، بل بالشراكة العميقة مع المجتمع التعليمي وبالعمل الجماعي الذي يضع الإنسان وقيمه في قلب العملية التعليمية».