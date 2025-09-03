مدارس تطالب أولياء الأمور بالإفصاح عن الحالة الصحية لأبنائهم

دعت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة أولياء الأمور إلى ضرورة الإفصاح المبكر عن الحالة الصحية لأبنائهم، والتواصل المباشر مع إدارات المدارس وعياداتها، خصوصاً في حال معاناة الطلبة من أمراض مزمنة أو ظروف صحية خاصة تتطلب متابعة دائمة، مؤكدة أن الإفصاح المبكر وتقديم التقارير الطبية المحدثة يعدان شرطين أساسيين لضمان سلامة الطلبة داخل الحرم المدرسي.

وشددت إدارات المدارس على أن تقديم تقارير طبية حديثة صادرة من الجهة المعالجة للطالب يمكّن الكادر الصحي من متابعة حالته بشكل دوري، موضحة أنه يجب أن تتضمن هذه التقارير نوع المرض، والعلاج المطلوب، وأي إرشادات خاصة من الطبيب المعالج. وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو مساعدة ممرضة المدرسة على التعامل مع الحالات الطبية بسرعة وكفاءة، ولا سيما في حالات الطوارئ.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص المنظومة التعليمية على توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية، داعية أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم من خلال الالتزام الكامل بتزويد المدارس بكل المستندات المطلوبة، وعدم إخفاء أي معلومة قد تؤثر في صحة وسلامة الطالب أثناء اليوم الدراسي.

وأوضحت الإدارات أنه في حال وجود عذر طبي يمنع الطالب من ممارسة الأنشطة الرياضية أو المشاركة في الطابور الصباحي، يتعين على ولي الأمر تقديم تقرير طبي معتمد يوضح الحالة بالتفصيل. ويتيح هذا الإجراء للإدارة المدرسية إمكانية تعديل جدول الطالب الدراسي أو الأنشطة اليومية بما يتناسب مع وضعه الصحي.