«مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي» يطلق «الابتكار الأخضر لبيئة مستدامة»

أطلق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مشروع «الابتكار الأخضر لبيئة مستدامة.. معاً نحو وعي بيئي لتعليم مستدام». حيث تستهدف آلية العمل تشجيع أسلوب جودة الحياة، وتبنّي أساليب تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات على المستوى الشامل، وتعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

وتجدر الإشارة إلى فوز المشروع مؤخراً بجائزة خليفة التربوية في دورتها 18، في فئة المؤسسات، مجال التعليم وخدمة المجتمع.

وقالت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في حديثها لـ«البيان»: «لقد أرسى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذجاً رائداً للعمل البيئي وجعل منه ركيزة لتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.

ويتناول مشروع «الابتكار الأخضر لبيئة مستدامة.. معاً نحو وعي بيئي لتعليم مستدام». الجوانب التي تؤثر على جودة الحياة، مثل جودة الموارد البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيق التوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة».

وأضافت مريم الشامسي: «يعمل البرنامج على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة بالانتقال إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، بما يسهم في دعم رؤية الإمارات 2031 وصولاً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وذلك بكل ما يتضمنه المشروع من فعاليات ومبادرات تسهم في تعزيز مكانة المركز الثقافي كوجهة معتمدة لدى أفراد المجتمع، حيث تضع الدولة جودة حياة المواطنين على رأس الأولويات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري».

وأشارت ألى أن للمشروع باقة من الأهداف التي تتمثل في تشجيع الأفراد على تبني أساليب حياة صحية ومستدامة تعتمد على الاهتمام بالبيئة، وتحفيز الجميع لتحقيق التوازن والرفاهية الشاملة بتغييرات إيجابية في أسلوب حياتهم اليومية.

واستهداف مبادرات توعوية تشجع على الالتزام بالحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة من خلال تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المعنية، وتعزيز جودة الحياة للجميع بمختلف جوانبها. وأكدت أن المشروع يعتبر داعماً للتعليم، يقدم فعالياته لطلبة المدارس بمقر المركز والمدارس المختلفة.