التعليم في دبي.. خطط لتمكين الأجيال وبناء الكفاءات المتميزة

تواصل دبي ريادتها في المحافظة على تمكين الطلبة الإماراتيين في التعليم الخاص، من خلال خطط تعزز التزام الإمارة بتوفير تعليم عالي الجودة لأبناء الإمارات في مختلف المراحل الدراسية، وتركز على تمكين الأجيال الناشئة وبناء الكفاءات الإماراتية المتميزة.

وبحسب الإحصاءات، الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للعام الدراسي 2024 - 2025 يبلغ عدد الطلاب الإماراتيين الذين يدرسون في دبي 33.210 طلاب وطالبات، موزعين على خمس مناهج تعليمية هي الأكثر إقبالاً بين الطلبة الإماراتيين، ويتصدر المنهاج الأمريكي قائمة المفضلة لديهم، يليه المنهاج البريطاني في المركز الثاني، ثم البكالوريا الدولية في المركز الثالث، والمنهاج البريطاني-البكالوريا الدولية في المركز الرابع، وأخيراً منهاج وزارة التربية والتعليم في المركز الخامس.

أهداف جوهرية

وفي إطار السياسة المعتمدة، تم تحديد عدد من الأهداف الجوهرية، أبرزها ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بمدارس ذات جودة عالية، والارتقاء بجودة التعليم في المدارس التي تستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور لضمان حصول أبنائهم على تعليم متميز.

أما على مستوى المؤشرات، فتستهدف السياسة الوصول إلى نسبة 100 % من الطلبة الإماراتيين الملتحقين بمدارس ذات تقييم جيد أو أعلى، وتحقيق رضا 90 % من أولياء الأمور الإماراتيين عن جودة الخدمات التعليمية المقدمة في المدارس الخاصة.

وتتضمن المبادرات الرئيسية تطوير معايير لتحسين أداء الطلبة الإماراتيين ومتابعتها بشكل دوري، إلى جانب تحسين وتطوير اللوائح التنظيمية للخطة التعليمية، وتنفيذ برنامج دعم متكامل للمدارس، فضلاً عن توسيع نطاق برنامج دبي للطلبة المتميزين ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام دبي الدائم بتعزيز جودة التعليم وتوسيع الفرص أمام الطلبة المواطنين، بما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع معرفي تنافسي يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. وبدورها كشفت هيئة المعرفة و التنمية البشرية في دبي في شهر أكتوبر 2024 عن إطلاق استراتيجية التعليم 33 التي تضم 5 أهداف رئيسية تركز على تمكين الطلبة الإماراتيين وتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة بفرص متكافئة، وتعزيز التعاون بين التربويين وأولياء الأمور بما يدعم و يلبي احتياجاتهم ويطور بيئة تعليمية ابتكارية تحفز النمو و تعزز مكانة دبي وجهة تعليمية بأرقي المعايير العالمية، ووضعت عدداً من المؤشرات التي ستعمل الاستراتيجية على تحقيقها وهي: توفير 49.900 مقعد دراسي جديد في مدارس رسومها في متناول الجميع، 10 % نسبة التربويين الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي، و100 % نسبة خريجي المدارس بدبي من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

فرص تعليمية

وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تعليمية بجودة عالية للطلبة الإماراتيين المتميزين في دبي، أبرمت «هيئة المعرفة والتنمية البشرية» و«مؤسسة صندوق المعرفة» و«9 مدارس خاصة في إمارة دبي»، حزمة من اتفاقيات التعاون التي تستهدف توفير أكثر من 400 مقعدٍ دراسي للطلبة الإماراتيين المتميزين في مختلف المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الجاري وبمنح دراسية تغطي 50 % من الرسوم الدراسية.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن برنامج دبي للطلبة المتميزين الذي يأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، ويستهدف بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل إتاحة الفرص التعليمية أمام الطلبة الإماراتيين المتفوقين للالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في دبي، وذلك بإجمالي 1800 مقعدٍ دراسي بحلول عام 2030.

ويأتي برنامج دبي للطلبة المتميزين في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، إذ يهدف البرنامج إلى ضمان حصول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي على مستوى تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل من خلال فتح مسارات للتعاون المستدام بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تمكين الأجيال الناشئة وبناء الكفاءات الإماراتية المتميزة ضمن مسيرة التنمية الشاملة بدبي.

معايير المنحة

وتمنح المدارس المشاركة في البرنامج نسبة 50 % من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، بينما يدفع ولي الأمر نسبة 50 % المتبقية، ويتم إدارة المنحة وفقاً للمعايير التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات التعليمية لمنتسبي البرنامج وفقاً لأعلى المعايير لضمان تقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلبة الملتحقين.