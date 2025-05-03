مدارس تدعو الطلبة للحفاظ على الأداء تجنباً لـ«الخطر الأكاديمي»

دعت مدارس حكومية طلبة الحلقة الثالثة وأولياء أمورهم إلى ضرورة متابعة الأداء الأكاديمي بشكل مستمر، والحفاظ على مستويات التحصيل وفق سياسة التقييم المعتمدة منذ بداية العام الأكاديمي 2023 - 2024، التي حددت درجة النجاح وتبدأ عند 60 %، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الأكاديمية لضمان تحقيق نتائج مستقرة.

وأوضحت المدارس، في توجيهاتها للطلبة وأولياء الأمور، أن الطلبة الذين يحصلون على تقدير «D-» أو أقل، معرضون لدائرة الخطر الأكاديمي، ما قد يؤثر في انتقالهم الأكاديمي في السنوات المقبلة.

مؤكدة أن الحفاظ على مستوى أداء يتراوح بين «A» و«C» يمثل الدرع الأساسية للطلبة لضمان استمرارية النجاح دون التعرض لخطر الرسوب.

وبحسب التحديثات الجديدة على سياسة التقييم للعام الأكاديمي 2024 - 2025 والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم مطلع العام الدراسي الجاري، فإن الحاصلين على درجات بين 0 و59.99 % يمنحون تقدير «F».

فيما يحصل من يحقق درجات بين 60 % و62.99 % على تقدير «D-»، ما يوضح الفارق بين النجاح والرسوب، ما يستدعي متابعة دقيقة للأداء طوال العام الدراسي.

سياسة التقييم

وأكدت المدارس أن نظام التقييم المطبق خلال العام الأكاديمي الجاري جاء بهدف تعزيز استمرارية التحصيل الأكاديمي، وعدم الاقتصار على تقييم الأداء بناءً على نتيجة اختبار نهائي واحد، وتنص السياسة المعتمدة على توزيع الأوزان النسبية للدرجات بشكل متوازن عبر العام.

بحيث تحتسب 35 % لكل فصل دراسي منها 15 % للاختبار التكويني المرصود في كل فصل و20 % للاختبار المركزي في نهاية كل فصل وحددت الوزارة 40 % للاختبار التكويني المرصود و60 % للاختبار المركزي وذلك في المجموع النهائي المرصود للطالب. ويتم تطبيق هذا النظام على جميع مواد المجموعة «A»، التي تشمل:

اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، كما جرى نقل مادة العلوم الصحية إلى المجموعة «B» اعتباراً من الصف الـ12، بحيث يتم تقييمها نهاية العام الدراسي وفق المعايير الخاصة بهذه المجموعة.

وشددت إدارات المدارس على أن توزيع الأوزان النسبية للدرجات يعزز من ثقافة الأداء المستمر، ويحفز الطلبة على الاجتهاد والمتابعة خلال جميع الفصول الدراسية، بدلاً من تركيز الجهود فقط مع نهاية العام.

مؤكدة أن النظام يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في التقييم، حيث يتم تقييم أداء الطالب في مراحل مختلفة، بما يمنحه أكثر من فرصة لتحسين مستواه قبل الامتحان النهائي. ودعت المدارس أولياء الأمور إلى أهمية متابعة أبنائهم أكاديمياً بصورة مستمرة، ومراجعة تقارير الأداء الدوري.

والمساهمة في دعمهم لضمان تحقيق نتائج تتناسب مع طموحاتهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن بعض الطلبة يواجهون صعوبات في الحفاظ على مستويات الأداء المطلوبة إذا لم يتم تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب.

كما أكدت المدارس أهمية تعزيز مفاهيم الالتزام والانضباط الأكاديمي لدى الطلبة، عبر تحفيزهم على تنظيم أوقاتهم الدراسية، وحضور جميع الحصص الدراسية، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الصفية.

مشيرة إلى أن تحقيق النجاح لا يعتمد فقط على نتائج الامتحانات، بل على السلوك التعلمي الكامل للطالب طوال العام، ولفتوا إلى أن النجاح في هذا الإطار يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الطالب، وولي الأمر، والمدرسة، لضمان بيئة تعليمية تدعم التفوق الأكاديمي والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية.