خريجو جامعة الإمارات: نعاهد الوطن على العمل الجاد بالعلم والمعرفة

رفع خريجو وخريجات «الامتياز» في الدفعة الـ44 من جامعة الإمارات الشكر إلى القيادة الرشيدة، مؤكدين أن حصولهم على شهاداتهم العلمية بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف يضعهم على أعتاب بدء مرحلة بذل الجهد والعطاء لإكمال دراساتهم العليا، والبدء أيضاً في مسار حياتهم العملية، وعاهدوا الوطن على العمل الجاد بالعلم والمعرفة والثقافة.

وأوضحوا أن جامعة الإمارات لها مكانتها التي تستحقها ضمن مصاف الجامعات العالمية المرموقة، والذي ينعكس بدوره على التقدم العلمي والمهني لطلاب وخريجي وخريجات الجامعة، وتأهيلهم أيضاً ليكونوا منافسين أقوياء في سوق العمل لشغل أعلى المراكز المهنية والعلمية، والذي من شأنه أن يرفع حضورهم في جميع المحافل العلمية والمهنية، محلياً ودولياً.

وأعرب عدد من خريجي الدفعة 44 الحاصلين على درجة الامتياز عن فخرهم بكونهم من خريجي جامعة الإمارات، التي تواكب التطورات العلمية في الأنظمة التعليمية والبحثية والاحتياجات المستقبلية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي.

وأشاد علي محمد البلوشي، خريج كلية الإدارة والاقتصاد، بالجهود الرائدة والمبذولة من قِبل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة الإمارات، والعاملين بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية وتطلعات الجامعة ورسالتها، وتأمين تجربة تعليمية مميزة وفريدة للطلبة والطالبات.

وأوضح علي أحمد العامري، خريج كلية الإدارة والاقتصاد، أنه وزملاءه حققوا هذا النجاح المبهر بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي حرصت كل الحرص على توفير كل سبل النجاح والتقدم، من خلال التشجيع على الارتقاء بمستوى التعليم العالي، إلى جانب توفير الكوادر الوطنية المؤهلة.

وقال فهد محمد اليافعي، خريج كلية الإدارة والاقتصاد: أفتخر لتخرجي في جامعة الإمارات التي تسهم باقتدار في إعداد نخبة جديدة من الخريجين والخريجات المزودين بالعلم والمعرفة. ولفت حارب عمر الصيعري، تخصص نظم معلومات، إلى أن الخريجين والخريجات لم يصلوا إلى هذه المرحلة العلمية المتقدمة لولا جهود القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم الدعم اللامحدود والمساندة، التي تم توفيرها لأبناء وبنات الوطن كي يتمكنوا من الحصول على فرص التعليم والحصول على الشهادات العليا في شتى المجالات العلمية والمعرفية، التي تحتاج إليها مسيرة التنمية في الدولة.

التعليم المستمر

وقالت ميثاء محمد الحوسني، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد: نعيش اليوم إيقاعات عصر يتطلب من كل واحد منا بذل المزيد من الجهد، لنتفاعل مع عجلة التطور في الدولة التي لا تعرف المستحيل، لذا يجب على كل خريج وخريجة الأخذ بالتعليم المستمر والمتواصل، والحرص على اكتساب المزيد من المعايير والقيم العلمية والمعرفية.

وأكدت مريم محمد الشبلي، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد، دعم القيادة الرشيدة لآمال الطلبة وطموحاتهم، معاهدة على المضي قُدماً في مسيرة البناء والنماء والازدهار. وأضافت: إن تخرجنا بدرجة امتياز تم بتوجيهات الطاقمين الإداري والتدريسي، وسنجتهد للحصول على الشهادات العليا في التخصصات الرائدة التي تحتاج إليها مسيرة التنمية في الدولة، فنحن أصحاب قدرات ومهارات.

وأوضحت أمينة عمر، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد، أن جميع الخريجين والخريجات سيسعون إلى تحقيق طموحاتهم من خلال دعم القيادة الرشيدة.وقالت علياء سراج، خريجة تخصص قانون: نستعد للتوجه إلى ميادين الحياة، التي أعدتها لنا قاعات العلم وحقولها المختلفة في جامعة الإمارات، تلك التي هيأتنا لها القيادة الرشيدة بفكر ورؤية صائبة، وإرادة وعزيمة قوية صادقة.