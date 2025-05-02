مدارس تجري الاختبارات الأولى للفصل الثالث

تُجري حالياً المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم الاختبارات التكوينية الأولى للفصل الدراسي الثالث، والمخصصة لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتشمل الطلبة من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر، وتُعقد الاختبارات بنظام ورقي في القاعات الدراسية.

وتُجرى هذه الاختبارات على مدار عدة أيام، حيث يتم توزيع الصفوف والشُعب وفق جداول زمنية دقيقة تضمن انسيابية التقييم، مع مراعاة الفروق العمرية وتوزيع المحاور الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة.

وتنوّعت محاور الاختبار بين المهارات الشخصية والقيم المجتمعية، حيث شملت موضوعات مثل التفكير العلمي، واتخاذ القرار، والعدالة، والسلام، والتسامح، في خطوة تهدف إلى دمج المهارات الحياتية مع المفاهيم الأكاديمية، بما يعكس التوجه الوطني في تطوير مناهج متكاملة وشاملة.