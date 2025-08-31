طالب إماراتي يحصد الذهب في بطولة دولية للحساب

حقق الطالب الإماراتي علي نايف الشحي «11 عاماً» إنجازاً مشرفاً بحصوله على الميدالية الذهبية في البطولة الدولية لبرنامج «سمارت برين» للحساب الذهني، التي استضافتها مملكة تايلاند بمشاركة 1500 متسابق من 21 دولة حول العالم.

وجاء فوز الشحي ثمرة تدريبات يومية مكثفة خضع لها استعداداً لخوض المنافسة العالمية، ضمن جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي إحدى مبادرات مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي للبحوث والسياسة العامة، حيث تمكن من مواجهة تحديات الوقت وكثرة الأسئلة بثبات وهدوء، ليحقق المركز الثالث ضمن الفئة العمرية المشاركة، متوجاً بالذهب في إنجاز يضاف إلى رصيد المواهب الإماراتية الواعدة.

وأكدت سمية الشحي، مديرة جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في المؤسسة، أن هذا التفوق يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به الطلبة من مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي للبحوث، التي تولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في العقول الشابة وتنمية قدراتهم، إيماناً منها بأن الموهبة والابتكار يمثلان الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل مشرق. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يترجم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة في تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم.