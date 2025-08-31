«الفجيرة العلمي» يدعم التميز ويستقطب 441 مشاركة خلال النصف الأول

أكد الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، أن النادي يواصل مسيرته في دعم التميز والابتكار بما يتماشى مع توجهات حكومة الفجيرة الرشيدة، وأنه نجح في استقطاب 441 مشاركة في أنشطته وبرامجه المتنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويضم النادي 4 أقسام رئيسة تشمل: تقنية المعلومات والبرمجة، الذكاء الاصطناعي والروبوت، التصميم والتنفيذ والقسم الصناعي والمهني، حيث يشرف على هذه الأقسام كادر متخصص من المهندسين والفنيين، ويُدعَّم النادي بقاعات ذكية ومعدات متقدمة، تشمل الطابعات ثلاثية الأبعاد وأجهزة CNC عالية الجودة، لضمان تقديم تجربة علمية متكاملة للمنتسبين.

وأشار الدكتور المعيلي إلى 5 مشاريع استراتيجية ضمن خطة النادي للعام المقبل، من أبرزها: إطلاق ملتقى علمي عربي ومشروع التحول الرقمي لتحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وتصنيع قطع إلكترونية داخل النادي لدعم المشاريع العلمية، وإنشاء مكتبة رقمية للأبحاث العلمية عبر موقع إلكتروني، وتأسيس رابطة مهندسي الفجيرة لتعزيز التواصل والابتكار بين المهندسين.

وأوضح أن النادي اعتمد خطة سنوية تتضمن 46 نشاطاً علمياً وعملياً، موزعة على مدار العام، إضافة إلى برامجه المجتمعية التي تُقدم بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والعلوم لدى فئات الناشئة والشباب، مشيراً إلى أن النادي يُقدم أيضاً خدمات استشارية لتنفيذ مشاريع علمية لطلبة المدارس والكليات، سواء لمشاركاتهم المحلية أو الدولية، بما يشمل مشاريع التخرج للطلبة في التخصصات العلمية والهندسية.

كما أكد المتحدث أن جميع خدمات النادي وعضويته مجانية، وتُتاح لجميع المهتمين من الطلبة والمبتكرين، في إطار حرص النادي على نشر ثقافة العلوم والتقنية وتمكين شباب الوطن من أدوات المستقبل.