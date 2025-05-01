«التربية»: الرسوب في الـ 12 يُلزم إعادة السنة ضمن المسار الدراسي نفسه

أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحات مفصلة حول أبرز الأسئلة الشائعة التي يمكن للطلبة أو أولياء الأمور الاستفسار عنها بشأن التحديثات الأخيرة في نظام المسارات التعليمية، والتي من المقرر تطبيقها من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز مرونة النظام التعليمي وربط خيارات الطلبة بميولهم الأكاديمية وقدراتهم الفردية، بما يتماشى مع متطلبات التعليم الجامعي وسوق العمل المستقبلي.

وأوضحت الوزارة أنه في حال رسوب الطلبة في الصف الثاني عشر خلال العام الدراسي الجاري يتعين إعادة دراسته العام المقبل ضمن المسار الدراسي نفسه.

وحول إسقاط الطالب لمادة الفيزياء في الصف الثاني عشر في المسار العام أفادت الوزارة بأن الطالب الذي يدرس في المسار العام وأسقط دراسة مادة الفيزياء يجب عليه اختيار مادة أخرى من المواد الاختيارية مثل مادة العلوم الصحية أو الفنون أو الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار.

لافتة إلى أن هذا القرار قد يؤثر في فرص قبوله في بعض التخصصات الجامعية لذلك يجب على الطالب التأكد من مراجعة متطلبات الجامعة التي يرغب في التقديم إليها، كما يجب على الطالب وولي أمره تقديم إقرار خطي بموافقتهم على ذلك.

وفي ما يتعلق بتأثير اختيار المواد في فرص القبول الجامعي أو البعثات الدراسية، أكدت أن ذلك يؤثر في قبول الطالب لذلك يجب عليه اختيار السيناريو بما يتناسب مع ميوله وقدراته وطموحاته المستقبلية وتوجهه الأكاديمي في التعليم العالي.

وذكرت الوزارة أنه في حال رسوب الطالب في الصف الحادي عشر يتعين عليه اتباع السيناريو رقم 1 في المسارين العام والمتقدم حيث يدرس الطالب مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد.

وفي ما يتعلق بإمكانية الانتقال من المسار العام إلى المتقدم، أوضحت الوزارة أن ذلك متاح فقط لطلبة الصف التاسع بشرط تحقيق نسبة لا تقل عن 80 % في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، ويتم ذلك خلال الفصل الدراسي الأول فقط، أما طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، فلن يُسمح لهم بالانتقال من المسار العام إلى المتقدم في أي مرحلة.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية تغيير السيناريو داخل المسار نفسه لطلبة الصف الحادي عشر فقط، ويكون ذلك خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي.

بينما لا يُسمح لطلبة الصف الثاني عشر بتغيير السيناريو الذي سبق اعتماده في الصف الحادي عشر، ويأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على ضمان الاستقرار الأكاديمي خلال المرحلة النهائية من التعليم المدرسي.

وأكدت الوزارة أنه في حال لم يحقق الطالب الحد الأدنى المطلوب للانتقال إلى المسار المتقدم، فإنه يبقى في المسار العام دون إمكانية التغيير، ما يعزز من أهمية المتابعة الأكاديمية منذ الصف التاسع والتخطيط المبكر للمستقبل الجامعي.

وبخصوص شروط القبول الجامعي، بيّنت الوزارة أن الالتحاق بالتخصصات العلمية مثل الطب والهندسة يتطلب غالباً دراسة المسار المتقدم، وخصوصاً في العام الدراسي 2024 - 2025 بالنسبة لطلبة سيناريو (2) في المسار العام، حيث يمكنهم التقدم لهذه التخصصات شريطة تحقيقهم درجات القبول المطلوبة في الجامعات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التخطيط المبكر للمسار الأكاديمي، وأكدت أن عملية الاختيار يجب أن تتم بعناية ومشاركة فاعلة من الأسرة، لضمان توافق الخطط الدراسية مع أهداف الطالب المستقبلية، سواء في التعليم العالي أو في المجال المهني.