3 طالبات ينشرن الوعي بحقوق الملكية الفكرية

أطلقت 3 طالبات من مجمع زايد التعليمي في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة مبادرة توعوية رائدة بعنوان «ملكية فكرك».

وجاءت المبادرة بإشراف المعلمة ناهد أبو غنيم، ومشاركة الطالبات شيخة الكندي، شوق الحساني، وعائشة الحساني، وتهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمفهوم الملكية الفكرية وتعريف الطالبات بأهميتها أداة لحماية الحقوق الإبداعية والفكرية، وتحفيزهن على تحويل أفكارهن إلى مشاريع واقعية مسجلة رسمياً.

وتضمنت المبادرة أنشطة توعوية وتدريبية، من بينها إطلاق صفحة توعوية بعنوان «ملكية فكرك» على وسائل التواصل الاجتماعي، تم من خلالها نشر مقاطع مصورة ومحتوى رقمي يشرح للطالبات والمجتمع أهمية حقوق الملكية الفكرية، وأنواعها، وخطوات تسجيلها عبر منصة وزارة الاقتصاد.

كما شملت المبادرة تنظيم ورش تدريبية داخل المدرسة، وهدفت إلى تدريب زملائهن على كيفية تحويل أفكارهن إلى مشاريع قابلة للحماية القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ اختبار قبلي وبعدي لقياس مدى الاستفادة من المبادرة.

وقالت الطالبة شيخة الكندي: إن الملكية الفكرية تمثل كل ما ينتجه عقل الإنسان من أفكار وإبداعات وابتكارات، وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين: الملكية الصناعية، التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف التي تغطي المصنفات الأدبية والفنية.

وأما الطالبة عائشة فهد الحساني فأكدت أن حماية الملكية الفكرية تضمن لصاحب الفكرة حق التصرف بها، وتمنعه من الوقوع ضحية للسطو أو السرقة الفكرية. ومن جانبها، أوضحت شوق الحساني أن دولة الإمارات تتيح عملية تسجيل حقوق الملكية الفكرية إلكترونياً عبر منصة وزارة الاقتصاد بخطوات سهلة.

وأفادت المعلمة ناهد أبو غنيم بأن المبادرة جاءت استجابة لرؤية دولة الإمارات التي تركز على دعم الاقتصاد المعرفي وتشجيع الابتكار، موضحة أن الفريق عمل على تدريب الطالبات على مفهوم الملكية الفكرية وكيفية حمايتها، بالإضافة إلى تنفيذ ورش توعوية وقياس الأثر التعليمي والتوعوي للمبادرة.