جامعة الإمارات تحتفي اليوم بتخريج الدفعة الـ44

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفل جامعة الإمارات، اليوم، بتخريج طلبة الدفعة الـ 44 في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والتي تضم 2698 خريجاً وخريجة، منهم 821 خريجاً وخريجة بتقدير امتياز.

ويأتي هذا الاحتفال في وقت حققت فيه الجامعة المركز 261 في التصنيف العالمي للجامعات QS لعام 2025، بتقدمها 29 مركزاً عن العام السابق، ما يعكس تفوقها الأكاديمي والبحثي عالمياً، ويبرز أداءها المتميز في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

كما تعكس هذه القفزة، المكانة الرائدة والمرموقة للجامعة الوطنية الأولى، ومدى التزامها وحرصها على تحقيق التميز في برامجها وخططها التي تواكب أحدث المعايير العالمية، إذ يعد هذا الإنجاز ثمرة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وحصلت الجامعة على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، تضمنت تكريماً للأبحاث المبتكرة التي تقدم حلولاً للتحديات المجتمعية، وتكريماً للتفوق الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وحازت الجامعة المرتبة الأولى في الإمارات والمرتبة 58 في آسيا في تصنيف QS للاستدامة لعام 2025، مما يبرز التزامها بالتنمية المستدامة، كما احتلت المرتبة 112 عالمياً لتفوقها في البحث العلمي متعدد التخصصات في تصنيف تايمز للتعليم العالي للعلوم البينية لعام 2025.

وحصلت الجامعة على المرتبة 230 عالمياً في تصنيف تايمز للتعليم العالي لتوظيف الجامعات لعام 2025، علاوة على تحقيقها تصنيفاً مميزاً في 11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، مع تصنيف عالمي متقدم في الهدف 17 «الشراكات من أجل الأهداف» والهدف 4 «التعليم الجيد» ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للتأثير لعام 2024.

كما حققت نجاحات غير مسبوقة في مجال البحث والابتكار العام الماضي، شملت نشر أكثر من 3000 ورقة بحثية مفهرسة في قاعدة سكوبس لأول مرة في تاريخها، كما وصلت إلى إجمالي أكثر من 26600 منشور بحثي مفهرس في سكوبس، و72.7% من المنشورات العلمية نشرت في مجلات ضمن الربع الأول «Q1» حسب تصنيف CiteScore.

وقدمت الجامعة 150 منحة بحثية شاملة، و224 منحة بحثية لدعم البحث والابتكار على مستوى برامج البكالوريوس، وعززت بصمتها البحثية العالمية، من خلال إطلاق منح بحثية تعاونية مع مؤسسات دولية مرموقة.

إنجازات بحثية

وحققت الجامعة كذلك إنجازات بحثية ملحوظة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث تم نشر أكثر من 10.000 ورقة بحثية في مختلف المجالات، وفي عام 2024 فقط، حتى تاريخ 1 يوليو 2024، تم نشر 1535 ورقة بحثية.

ومن جانب آخر شهد الحرم الجامعي تطوراً كبيراً لتوفير مرافق حديثة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إذ يشمل قاعات دراسية حديثة، ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، ومكتبات، ومراكز بحثية رائدة، كما تضم الجامعة.

وتشارك الجامعة في تقديم الحلول للتحديات المجتمعية، من خلال الاستشارات والمشاريع البحثية الممولة من المؤسسات الحكومية، حيث بلغ عدد المشاريع البحثية الممولة من تلك المؤسسات 250 مشروعاً منذ عام 2020 وحتى الآن.

المركز الخامس

كما حققت تقدماً لافتاً في تصنيف QS للجامعات العربية لهذا العام، حيث جاءت في المركز الخامس، محققةً قفزة بمركز واحد مقارنة بتصنيف العام الماضي، ويعزز هذا الإنجاز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى المنطقة.

ويؤكد دورها المحوري في المشهد الأكاديمي العربي. ويعد تقدم الجامعة للمركز الخامس في تصنيف QS للجامعات العربية محطة بارزة في مسيرتها نحو تحقيق التميز والريادة الإقليمية والدولية.