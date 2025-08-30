رسالة حمدان بن محمد تسعد أوائل الثانوية في دبي

عبّر أوائل دبي عن سعادتهم الغامرة بتلقي رسالة تهنئة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي وجهها سموه لهم ولذويهم تقديراً لتفوقهم وتميزهم في امتحانات الثانوية.

وذلك ضمن «منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي» للعام الدراسي 2024 - 2025، وعددهم 40 طالباً وطالبة من الطلبة الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة في دبي التي تطبق كلاً من المنهاج الوزاري، والمنهاج الأمريكي «AP».

والمنهاج البريطاني بنظام «A Level»، ومنهاج البكالوريا الدولية. وأكد الطلبة أن كلمات سموه كانت وساماً على صدورهم، وحافزاً لمواصلة مسيرة النجاح والإنجاز.

وجاء في إحدى الرسائل التي بعثها سموه للطلبة: «عزيزي فارس إبراهيم يوسف الحمادي، أهنئك على تفوقك وتميزك ضمن أوائل الثانوية في إمارة دبي. نحن فخورون بك، ونتطلع إلى استمرار تميزك وإسهامك في صنع مستقبل مشرق لدبي».

كما وجّه سموه رسائل إلى أولياء الأمور قال فيها: «أهنئك بتفوق ابننا، فهذا النجاح ثمرة جهوده وجهودك وتفانيكما معاً. لك أن تفخر اليوم بإنجازه المتميز، فهو ضمن الخمسة الأوائل على مستوى الإمارة. دبي تفتخر به، وترى فيه نموذجاً واعداً لمستقبل حافل بالإنجازات».

وحقق الطالب عبد الإله عماد الأيوبي من مدرسة الشروق الخاصة معدل 99.71 % في منهاج وزارة التربية والتعليم، وحصل على قبول لدراسة الطب البشري في جامعة الشارقة. وأعرب عن سعادته قائلاً: «رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أدخلت الفرح إلى قلبي وأشعرتني أن كل جهد بذلته كان له قيمة عظيمة».

وأضاف: «أهدي نجاحي إلى والديّ، فهما من قدّما لي الدعم والتشجيع في كل المراحل». وختم الأيوبي بالقول: «أدعو الله أن يحفظ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويطيل في عمره، فقد زادني فخراً بهذه الرسالة التي ستظل علامة فارقة في حياتي».

أما الطالب فارس إبراهيم يوسف الحمادي، فحصل على معدل 99.8 % في المنهاج الأمريكي، وقال: «شعرت بالفخر والاعتزاز عندما وصلتني رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فهي ليست مجرد تهنئة، بل مسؤولية تدفعني لمواصلة العطاء».

وأشار إلى أنه يتطلع إلى دراسة تخصص المالية والاقتصاد، لاقتناعه بأهمية هذا المجال في المستقبل. وأضاف: «وجودي ضمن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي فتح أمامي أبواباً واسعة، ورسالة سموه منحتني حافزاً مضاعفاً لأكون عند حسن الظن».

وختم قائلاً: «هذه اللفتة من القيادة الرشيدة تجعلنا ندرك أن نجاحنا ليس شخصياً فقط، بل هو جزء من نجاح دبي ومستقبلها».

من جانبها، قالت والدة الطالب فارس: «كانت لحظة استثنائية أن تصل رسالة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لابني، فهي لم تفرحه وحده بل أسعدت العائلة كلها».

وأضافت: «هذه النتيجة ثمرة سنوات من المثابرة والاجتهاد، ورسالة سموه كانت بمثابة تكريم لنا جميعاً، ورسخت في نفوسنا شعوراً عميقاً بالفخر والامتنان».

كما برز اسم الطالب سلطان ماجد سلطان الزعابي من مدرسة جيمس ميتروبول بالمنهاج البريطاني، الذي حقق نسبة 99 %، وقال: «لحظة وصول رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كانت أجمل ما في مسيرتي الدراسية، فقد منحتني دافعاً معنوياً لا يقدّر بثمن».

وأضاف الزعابي: «أهدي هذا النجاح إلى والدي ووالدتي، فهما الداعمان الأساسيان لي، وكانا يقدمان كل ما أحتاجه لأواصل طريق التفوق». وأكد أن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لم تكن مجرد تهنئة بل عهد جديد، وقال: «سأواصل رحلتي العلمية لأكون عند مستوى هذه الثقة، وأسعى لتحقيق طموحاتي بما يخدم وطني وقيادتي».

وتجسّد منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار في الإنسان، لضمان النجاح في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

وتأتي هذه المنظومة لتكريم ومكافأة الطلبة الإماراتيين والمقيمين المتفوقين في إمارة دبي، وتحفيزهم على الأداء الأكاديمي المتميز، وتوفير الدعم والرعاية للمواهب الشابة والكفاءات الواعدة.

كما تسعى منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي إلى توفير فرص التعليم والتطوير للكفاءات الوطنية في أرقى مؤسسات التعليم العالي، وتزويدها بالمهارات التخصصية والقيادية والريادية، مما يعزز قدرتها التنافسية، ويمكّنها من أداء دورها في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي.

ووفقاً للمنظومة، يتم تقديم مكافأة مالية لكل طالب متفوق، وتوفير منح دراسية محلياً ودولياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين، بالإضافة إلى طرح خصومات مجزية للطلبة المقيمين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، مع أولوية الحصول على الإقامة الذهبية للطلبة ولعائلاتهم، وذلك بحسب الآلية المتبعة بهذا الشأن في إمارة دبي.