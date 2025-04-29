4 أدوار لأولياء الأمور لدعم الطلبة في اختيار المسارات التعليمية

حددت وزارة التربية والتعليم 4 أدوار رئيسية لأولياء الأمور في دعم الطلبة لاختيار المسارات التعليمية الملائمة لميولهم وتوجهاتهم، تتمثل في فهم اهتمامات الأبناء وتنمية قدراتهم، عبر متابعة ميولهم الأكاديمية أو المهارية.

والتعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، والعمل على تشجيعهم لاختيار ما يناسب اهتماماتهم ومهاراتهم، مؤكدة أن مشاركة الأهل في الأنشطة التي تنمي قدرات الأبناء تساعدهم في بناء ثقتهم بأنفسهم، كما تسهم في دعم قراراتهم الدراسية المستقبلية بطريقة واعية ومدروسة.

وأما الدور الثاني الذي حددته الوزارة، فهو التواصل المستمر مع المدرسة، من خلال حضور اللقاءات التعريفية ومجالس أولياء الأمور، والمشاركة الفاعلة في التشاور مع إدارة المدرسة والمرشدين الأكاديميين حول أفضل الخيارات الدراسية لأبنائهم، بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم الفردية.

وشددت الوزارة على أن الشراكة الفاعلة بين المنزل والمدرسة تمثل عنصراً أساسياً في نجاح الطلبة، وتسهم في تذليل أي عقبات قد تعترض مسيرتهم التعليمية.

متابعة

وفيما يتعلق بالدور الثالث، أكدت الوزارة على أهمية متابعة الأداء الأكاديمي للطلبة بشكل منتظم، وملاحظة تقدمهم الدراسي باستمرار، إلى جانب التعامل المبكر مع التحديات الأكاديمية بالتعاون مع المدرسة.

كما حثت على ضرورة اطلاع أولياء الأمور على شروط القبول الجامعي المحددة، ومرافقة الطالب في اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة تضمن له الانخراط في التخصص المستهدف، بما يعزز فرص نجاحه في التعليم العالي وسوق العمل مستقبلاً.

وأما الدور الرابع الذي أبرزته الوزارة، فيكمن في تعزيز الاستقلالية والمسؤولية لدى الأبناء، وذلك عبر منحهم الفرص الكافية لاستكشاف اهتماماتهم الشخصية وتجربة أنشطة متنوعة تساعدهم على معرفة ميولهم ومجالات تميزهم.