دعوة الطلبة للمشاركة في مسابقة «حفيت للمواهب الدينية» قبل 5 مايو

دعت وزارة التربية والتعليم طلبة المدارس من مواطني الدولة ممن يمتلكون موهبة في مجالات الإلقاء الديني مثل الأذان أو الخطابة أو الوعظ، وتتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و17 سنة، إلى المشاركة في مسابقة «حفيت للمواهب الدينية»، التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر التسجيل الإلكتروني قبل تاريخ 5 مايو 2025، وذلك من خلال الرابط: https://apps.awqaf.gov.ae/littlepreacher/

وعمّمت المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على أولياء الأمور وطلبتها، داعية إياهم إلى تشجيع أبنائهم على اغتنام هذه الفرصة لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم في المجالات الدينية، في إطار دعم الدولة للمواهب الشابة وتطوير مهاراتهم الفكرية والتعبيرية.

وتهدف مسابقة «حفيت للمواهب الدينية» إلى تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء الديني لدى الطلبة وتأهيلهم ليكونوا قادة مجتمعيين قادرين على نشر القيم السامية بأسلوب علمي ومنهجي.

وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع «عام المجتمع»، وتترجم الجهود الوطنية المبذولة لدعم الطلبة الموهوبين، وتهيئة بيئة تعليمية تتيح لهم تطوير قدراتهم وتوظيفها في خدمة المجتمع. وتتيح مسابقة «حفيت للمواهب الدينية» للطلبة فرصة إبراز قدراتهم في 3 مجالات رئيسية، يختار كل مشارك المجال الذي يتناسب مع مهاراته، وهي:

تحدي موهبة الأذان، وموهبة الخطاب وموهبة الموعظة، وتستهدف الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و17 سنة، مع إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم حتى سن 20 سنة.

وسيتم تقييم المشاركات وفق معايير دقيقة، تشمل جودة الأداء الصوتي، وضبط مخارج الحروف، وسلاسة التعبير، والالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية، بالإضافة إلى تميز المحتوى الإبداعي والأسلوب المؤثر في الطرح. وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام تأهيل كوادر وطنية شابة واعدة في مجالات الدعوة والخطابة والإرشاد الديني، وتسهم في تمكين الشباب من التعبير عن القيم الإماراتية الأصيلة بلغة معاصرة مؤثرة.