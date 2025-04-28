خطة تطوير شاملة للتعليم العام الأكاديمي 2025 - 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم، عبر «دليل أولياء الأمور والطلبة للمسارات التعليمية» في الحلقة الثالثة، عن تفاصيل التوزيع الزمني للمسارات الدراسية وفق الصفوف، ضمن خطة تطوير شاملة اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل 2025 - 2026.

وأوضحت الوزارة أن طلبة الصف التاسع في «المسار المتقدم» سيدرسون مادتي الفيزياء والأحياء، بينما ينتقل طلبة الصف العاشر إلى دراسة الفيزياء والكيمياء، وفي الصفين الحادي عشر والثاني عشر، يدرسون وفق طريقين: الأول يعتمد على دراسة مادتين علميتين، والثاني على دراسة ثلاث مواد علمية «الفيزياء والكيمياء والأحياء».

أما طلبة «المسار العام» فيدرسون مادة العلوم في الصف التاسع، بينما ينتقلون لدراسة الفيزياء والأحياء في الصف العاشر، أما في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، فيُوزَّعون لمسار العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو التخصصات العلمية، بشرط تحقيق 75% على الأقل في الرياضيات والفيزياء بالصف العاشر، وأفادت الوزارة بأن طلبة المسار العام يمكنهم في الصف الثاني عشر استبدال مادة الفيزياء بالفنون أو العلوم الصحية أو الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار.

وشددت الوزارة على أن الطريق الثاني في المسار العام سيكون متاحاً فقط خلال العام الدراسي 2025 - 2026، ولن يُتاح لاحقاً، كما أكدت أن الانتقال من الصف التاسع «عام» إلى الصف العاشر «متقدم» سيكون ممكناً فقط في العام ذاته.

مادة بديلة

وأوضحت أن طلبة المسار العام الذين يسقطون مادة الفيزياء مطالبون باختيار مادة بديلة، محذّرة من أن هذا الإجراء قد يؤثر على فرص قبولهم الجامعي في التخصصات العلمية. وأعلنت الوزارة عن خطة زمنية تمتد حتى العام 2028، لإعادة هيكلة منظومة المسارات التعليمية، حيث ستقتصر على مسارين رئيسيين: العام، والمتقدم، بما يحقق توافقاً بين ميول الطلبة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الوطني.

وتبدأ الخطة بإلغاء مسار النخبة نهائياً، مع تحديد الدفعة الأخيرة له خلال العام الأكاديمي 2025 - 2026، إلى جانب إعادة هيكلة المسار التطبيقي، مع الإعلان عن تفاصيله لاحقاً. وسيُخصص المسار العام للطلبة المهتمين بدراسة مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والعلوم الشرطية، والفنون، فيما سيتوجه المسار المتقدم إلى الطلبة ذوي الميول العلمية الراغبين في دراسة الطب والهندسة والصيدلة والعلوم الدقيقة.

وبيّنت الوزارة آلية انتقال الطلبة بين المسارات وفق معايير تنظيمية دقيقة، حيث يُسمح بالانتقال من المسار العام إلى المسار المتقدم بين صفوف محددة (من الثامن إلى التاسع أو من التاسع إلى العاشر)، بشرط تحقيق معدل 80% في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم خلال الفصل الأول.

تغيير الطريق

كما أوضحت أن الطالب يمكنه تغيير الطريق داخل المسار ذاته خلال الصف الحادي عشر فقط وخلال أول أسبوعين من بدء الدراسة، ولا يسمح بأي تغييرات بعد دخول الصف الثاني عشر، إذ يلتزم الطالب بالمسار الذي اختاره مسبقاً.

ولمساعدة الطلبة على اتخاذ القرار الأنسب، اعتمدت الوزارة آلية ثلاثية ترتكز على: اكتشاف الاهتمامات الذاتية؛ عبر أسئلة مثل ما المواد التي أحبها؟ وأين أرى نفسي بعد 10 سنوات؟، ثم الاستشارة قبل اتخاذ القرار المناسب وفق الميول والقدرات.

وفيما يتعلق بعلاقة المسارات بالقبول الجامعي، أكدت الوزارة أن المعايير الاسترشادية للقبول الجامعي وفقاً للدرجة، حيث يشترط الحصول على معدل لا يقل عن 70% لدراسة الدبلوم والدبلوم العالي، أما تخصصات البكالوريوس العلمية، فوضعت الوزارة معايير دقيقة لها، إذ يحتاج الطالب إلى معدل 90% في الرياضيات و90% في (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء) للالتحاق بكليات الطب وطب الأسنان. و 80% في الرياضيات ومادتين علميتين للصيدلة، و70% في الرياضيات لدراسة القانون، دون اشتراطات إضافية.