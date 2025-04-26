مدرستان تستحوذان على جائزة المدرسة المتميزة في «جوائز حمدان للأداء المتميز»

استحوذت مدرستان على جائزة «المدرسة المتميزة» ضمن الدورة المحلية لعام 2024 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وقال مبارك علي خرباش الساعدي، مدير مدرسة أم غافة الثانوية في العين، إن سر تميز المدرسة يعود إلى تبنيها نهجاً مؤسسياً متكاملاً يقوم على التخطيط الاستراتيجي، والتحليل الدقيق للبيئة المدرسية، وتطبيق أدوات قياس فعّالة مثل تحليل SWOT، إلى جانب هيكل تنظيمي مرن يتيح وضوح الأدوار وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف أن المدرسة اعتمدت على أنظمة ذكية مثل TwinEd لتحليل الأداء الأكاديمي والسلوكي، وربطناها بلوحات إلكترونية محدثة لحظياً تتيح للإدارة والمعلمين التدخل الفوري وتحسين النتائج، كما أن التميز في مدرستنا هو ثقافة جماعية يشعر بها الطالب والمعلم وولي الأمر.

وفي السياق ذاته، عبّرت ليني شيفابرساد، مديرة مدرسة جيمس ميلينيوم في دبي، عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن المدرسة تبنت نهجاً تربوياً شمولياً يربط بين القيادة التعليمية، وتطوير الكفاءات، واستخدام البيانات في التخطيط والتقييم، وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع.