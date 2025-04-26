13 ألف طالب وطالبة يشاركون في اختبار PISA الدولية

يشارك ما يقارب من 13 ألف طالب وطالبة في اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2025)، على أن تنتهي فترة التقييم في 30 أبريل الجاري، ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز قدرات الطلبة في مهارات التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات.

ويستهدف الاختبار الطلبة في سن 15 عاماً من الصفوف السابع وحتى الثاني عشر. ويُعد اختبار PISA أداة قياس دولية معتمدة، تُشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويهدف إلى تقييم مدى قدرة الطلبة على توظيف معارفهم ومهاراتهم المكتسبة في مواقف حياتية واقعية، ويغطي التقييم ثلاثة مجالات رئيسية:

القراءة، الرياضيات، والعلوم، مع التركيز على التفكير النقدي والاستدلال المنطقي والقدرة على حل المشكلات، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والاستذكار.

وفي إطار الاستعداد للاختبار، كثفت وزارة التربية والتعليم جهودها لتأهيل الطلبة عبر برامج تدريبية تركّز على مهارات القراءة العميقة، وحل المسائل الرياضية المعقدة.

والتفكير التحليلي في المفاهيم العلمية، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية هذا التقييم الدولي وارتباطه بمستقبل الطلبة الأكاديمي والمهني. وأكدت الوزارة أن نتائج اختبار PISA لا تنعكس فقط على مستوى الطالب، بل تسهم في تقديم صورة شاملة عن أداء النظام التعليمي في الدولة، ما يساعد على تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة المناهج وطرق التدريس. كما تُعد نتائج الدولة في هذا التقييم مؤشراً أساسياً على مدى تحقيقها لأهداف الأجندة الوطنية في مجال التعليم.