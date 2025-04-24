منصور العور: الذكاء الاصطناعي يرتقي بالتعليم

أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم أداة استراتيجية للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة منظومة التعلم وتسريع الوصول إلى «تصفير البيروقراطية»، وهي رؤية طموحة تسعى حكومة دولة الإمارات، لا سيما دبي، إلى تحقيقها ضمن مساعيها لتكون الأكثر كفاءة وابتكاراً عالمياً.

وأشار، في تصريح لــ «البيان» على هامش فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة المنظومة التعليمية، من خلال تخصيص المحتوى وفق احتياجات المتعلم، وتقديم تجارب تعليمية ذكية وتفاعلية، قائلاً:

«إنه في جامعة حمدان بن محمد الذكية، طوّرنا بيئات تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحليل أداء المتعلمين في الوقت الحقيقي، وتقديم تغذية راجعة فورية، ما يسهم في بناء نموذج تعليمي متقدم خالٍ من التعقيدات الإدارية التقليدية».

وقال: «إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت تمكين التكنولوجيا، وخصوصاً في مجال التعليم، إذ يؤكد سموه دائماً على أن الحكومة الفعالة هي التي «لا تنتظر المتعامل، بل تصل إليه قبل أن يطلب»، وأن «الزمن هو المعيار الحقيقي للكفاءة». لذلك، فإن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساس نحو تصفير البيروقراطية».