3300 طالب استفادوا من برامج أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين

نجحت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، في التحول لنموذج فريد متخصص باكتشاف ورعاية الطلبة ذوي القدرات الفائقة، لدمجهم في بيئة تعليمية ملهمة ومناهج متقدمة.

حيث تسعى الأكاديمية إلى تمكين جيل مبدع يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل، ما يجعلها منصة رائدة لصناعة الإبداع وتنمية القدرات الاستثنائية في الإمارة، تماشياً مع جهود ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الابتكار ورعاية العقول المتميزة.

وأوضحت سمية عبدالله حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الشيخ سعود، قد وضعت هدفاً رئيساً يتمثل في اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الإبداعية في بيئة محفزة على الابتكار والتميز، عبر تقديم برامـج تدريبية وتعليمية متخصصة تغطـي مجـالات التقنية، الابتكار، الأدب، العلوم، الفنون، الحساب الذهني، والمهارات الحياتية، مستفيدة مـن بنية تحتية متكـاملـة ومراكز تخصصية متقدمة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين مـن خدمات الأكاديمية حـتى اليوم أكثر مـن 3300 طالب وطالبة، بينما تـم اختيار 120 طالباً موهوباً ضمن برامج احتضـان ورعـاية خاصة، وتمكنت الأكاديمية مـن بناء شبكـة واسعـة مـن التعاون عبر 16 شراكة واتفاقية محلية وإقليمية، وتضم الأكاديمية 6 مراكز تخصصية تغطي مجالات متنوعة.

وأوضحت السويدي، في إطار مشاركة الأكاديمية الدولية، حقق طلبة الأكاديمية مراكز متقدمة في مسابقة «سمارت براين» العالمية في تايلند، إلى جانب مشاركات خليجية ومحلية أثمرت عن جوائز مرموقة.

كما نظمت الأكاديمية أربعة معارض ابتكارية على مستوى إمارة رأس الخيمة، وثمانية مخيمات تعليمية في مجالي الابتكار والموهبة، وأطلقت ثلاث منصات إلكترونية وتدريبية لدعم مسيرة التعلم المستمر.

وأشارت إلى أن عدد الورش والبرامج التدريبية التي نفذتها الأكاديمية بلغ 184 برنامجاً وورشة تدريبية، توزعت على مختلف التخصصات التي تحتضنها مراكزها المتنوعة، وذلك بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وجاء ذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمنظومة الابتكار والإبداع لدى الطلبة والموهوبين، من خلال تهيئة بيئة تعليمية داعمة تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية.

وأكدت السويدي، حرص الأكاديمية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، أهمها: اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين وتوفير بيئة متكاملة ومحفزة لنمو القدرات وتقديم برامج إثرائية متخصصة لتنمية المواهب وبناء شراكات مجتمعية داعمة للمسيرة التعليمية، وأيضـاً تشجيع الإبـداع والابتكار كمنهج تربوي.