انطلاق اختبارات طلبة التعليم المستمر مساء اليوم

تنطلق، مساء اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 - 2025 (الفترة الأولى) لطلبة الصف الثاني عشر ضمن برنامج التعليم المستمر المتكامل، والتي تستمر حتى الثلاثين من أبريل الجاري، وتُعقد الامتحانات حضورياً في المدارس، من الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساءً، على مدار سبعة أيام متواصلة، وسط ترتيبات تنظيمية مشددة تهدف لضمان سير الاختبارات بسلاسة وعدالة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستُنفذ وفق جدول زمني معتمد يشمل سبع مواد دراسية رئيسة، حيث يبدأ الطلبة اليوم باختبار مادة الفيزياء، ثم يؤدي الطلبة اختبار التربية الإسلامية غداً، يليه اختبار اللغة العربية بعد غدٍ، ثم اللغة الإنجليزية يوم الخميس، لتُستأنف الامتحانات بعد عطلة نهاية الأسبوع باختبار الرياضيات يوم الاثنين 28 أبريل، تليه الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، وتُختتم بجلسة امتحانية في مادتي الأحياء أو الكيمياء يوم الأربعاء 30 أبريل.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلبة بالحضور إلى المدرسة قبل موعد الامتحان بنصف ساعة لاستلام بطاقة الدخول إلى القاعة، محذّرة من أن أي تأخير يتجاوز 15 دقيقة عن وقت بدء الاختبار سيمنع الطالب من الدخول. كما أكدت منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أو أي مذكرات ورقية إلى قاعة الامتحان.

وبيّنت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى إلكترونياً لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، بمن فيهم طلبة الثاني عشر في التعليم المستمر، مع إلزامهم بالحضور الفعلي لأداء الاختبارات في مقار المدارس.

كما أشارت إلى أن النظام الامتحاني الإلكتروني يتيح للطلبة مراجعة إجاباتهم بحرية قبل تسليم الورقة، دون تخصيص وقت محدد للإجابة على كل سؤال، على ألا يُسمح لأي طالب بمغادرة القاعة قبل مضي ساعة واحدة على الأقل من بدء الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة امتحانية منضبطة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وترتقي بجودة العملية التعليمية في منظومة التعليم المستمر، التي تُعد أحد المسارات الداعمة لتمكين الدارسين من استكمال مسيرتهم الأكاديمية ضمن نظام تعليمي مرن وشامل.