الإمارات

منصور بن زايد: التعليم رسالة وطنية

السيد محمود المتولي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن انطلاقة العام الدراسي الجديد تعد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات، وأن التعليم رسالة وطنية تتكامل مع رؤية الدولة لصياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وتمنى سموه للجميع التوفيق.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: انطلاقة العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات. التعليم رسالة وطنية تتكامل مع رؤية الدولة لصياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً. أمنياتنا للجميع بالتوفيق.