منصور بن زايد: التعليم رسالة وطنية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن انطلاقة العام الدراسي الجديد تعد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات، وأن التعليم رسالة وطنية تتكامل مع رؤية الدولة لصياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وتمنى سموه للجميع التوفيق.

