محمد بن زايد: التعليم أساس رؤية الإمارات التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم أساس رؤية الإمارات التنموية.

وهنأ سموه أبناءه وبناته الطلاب والمعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وتمنى سموه للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، ويقبل فيه أبناؤنا على اكتساب المعرفة بجد وشغف متمسكين بالخٌلق الحسن والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأشار سموه إلى أن التعليم أساس رؤيتنا التنموية وكوادرنا البشرية المؤهلة رهاننا لتحقيق المستقبل الأفضل الذي نطمح إليه.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "أهنئ أبنائي وبناتي الطلاب وإخواني وأخواتي المعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأتمنى للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، ويقبل فيه أبناؤنا على اكتساب المعرفة بجد وشغف متمسكين بالخٌلق الحسن والاعتزاز بالهوية الوطنية".

وختم سموه: "التعليم أساس رؤيتنا التنموية وكوادرنا البشرية المؤهلة رهاننا لتحقيق المستقبل الأفضل الذي نطمح إليه".