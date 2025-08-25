مليون طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد

انطلقت اليوم الدراسة في مختلف مدارس دولة الإمارات مع بداية العام الدراسي 2025–2026، حيث استقبلت المؤسسات التعليمية أكثر من مليون طالب وطالبة في أجواء مليئة بالحماس، وتزينت المدارس لاستقبال الطلبة بحفاوة وفعاليات ترحيبية، تزامناً مع حملة وزارة التربية والتعليم الوطنية تحت شعار "من المهارة إلى الصدارة" التي تهدف إلى تعزيز مهارات الابتكار والقيادة لدى الطلبة بمشاركة فاعلة من أولياء الأمور.

وشهد العام الدراسي الجديد التحاق أكثر من 25 ألف طالب مستجد بالمدارس الحكومية، فيما فتحت 9 مدارس جديدة أبوابها أمام الطلبة في مختلف إمارات الدولة، في خطوة تعكس حرص الدولة على مواكبة النمو المتزايد في أعداد الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

استقبال مميز

وفي مجمع زايد التعليمي بالسيوح، الذي يضم أكثر من 2230 طالباً وطالبة، حرصت سعيدة أحمد محمد الحمادي مديرة المجمع على استقبال الطلبة بابتسامات وترحيب، وتطبيق العودة التدريجية، حيث التحق في اليوم الأول طلبة الصفين الأول والثاني ورياض الأطفال الثانية، إلى جانب جميع طلاب الحلقتين الثانية والثالثة، فيما خُصص يومي الأربعاء والخميس لاستقبال طلبة رياض الأطفال بشكل متدرج.

أولياء الأمور

وشهد اليوم الأول حضوراً لافتاً من أولياء الأمور الذين رافقوا أبناءهم دعماً لهم وتعزيزاً لاستقرارهم النفسي، حيث أكدت إدارات المدارس أن وجود الأسر يمنح الطلبة الطمأنينة ويسهم في ترسيخ الشراكة بين الأسرة والمدرسة منذ بداية العام.

"أسرتي ملهمة"

وفي إطار حملة "من المهارة إلى الصدارة"، أطلقت المدارس برنامج "أسرتي ملهمة" الذي يعزز دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم أكاديمياً وتربوياً، ويتيح فرصاً أوسع للتعاون بين الأسرة والمدرسة بما يحقق بيئة تعليمية متكاملة تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم.