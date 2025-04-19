«التربية»: تقديم طلبات مراجعة درجات اختبارات الفصل الثاني حتى الثلاثاء المقبل

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تقديم طلبات مراجعة درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة جميع الصفوف، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في التقييم المدرسي، وضمان حق الطالب في التحقق من دقة درجاته، بما يسهم في ترسيخ الثقة في العملية التعليمية وآليات التقييم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في دليل إرشادي أصدرته مؤخراً أن المراجعة تقتصر فقط على الجزء الورقي من اختبارات نهاية الفصل، وتشمل خمس مواد أساسية، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والعلوم.

ويمكن تقديم الطلبات إلكترونياً عبر منصة «IDH» خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج، مع ضمان الرد على جميع الطلبات خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.

ووفقاً للدليل، يُسمح لطلبة الصف الثاني عشر فقط بتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية، في حين يتعين على طلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر التوجه إلى المدارس مباشرة لتقديم طلباتهم، مع الالتزام بعدد من الشروط، أبرزها أن تقتصر المراجعة على اختبارات نهاية الفصل فقط، وألا يزيد عدد المواد المطلوب مراجعتها على ثلاث مواد.

وأكدت الوزارة أنها تتيح الفرصة أمام بعض الفئات لتقديم طلبات المراجعة ضمن الظروف الاستثنائية، مثل أصحاب الهمم، والطلبة المرضى، والمرافقين للعلاج، والطلبة الذين تعرضوا لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، شريطة إرفاق ما يثبت حالتهم ضمن الفترة الزمنية المحددة للمراجعة.

وشددت الوزارة على أن عملية المراجعة لا تشمل الاختبارات الإلكترونية، ولا التقييمات التكوينية التي نُفذت خلال الفصل الدراسي، كما لن تُقبل الطلبات المتعلقة بتغيير نتيجة الرسوب بعد الترفيع، أو منح فرص إضافية، أو تعديل النسب لأغراض القبول الجامعي.

وحددت الوزارة خطوات واضحة لآلية التعامل مع طلبات المراجعة، تبدأ بتقديم الطالب أو ولي الأمر للطلب إلكترونياً عبر منصة «IDH»، ثم يُحال الطلب إلى الفرع المدرسي المعني، الذي بدوره يرفعه إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام لدراسته واتخاذ القرار المناسب، قبل إشعار مقدم الطلب بالنتيجة بشكل رسمي عبر المنصة.

وفي إطار رفع كفاءة وجودة الاستجابة للطلبات، خصصت الوزارة قنوات مباشرة للتواصل مع الإدارات المدرسية، وأدرجت مؤشرات قياس أداء تشمل عدد الطلبات المستلمة، والمغلقة، وتلك التي ما زالت قيد المعالجة، على مستوى المدارس والقطاعات التعليمية، ما يعكس التزام الوزارة بتطوير نظام التقييم وتحسين آليات المتابعة والمساءلة ضمن بيئة تعليمية قائمة على الشفافية والإنصاف.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024 - 2025، موضحة أن النتائج ستتاح للطلبة وأولياء الأمور عبر بوابة الطالب الإلكترونية بحسب المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.

وبحسب الجدول الزمني الذي نشرته الوزارة، تم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الأربعاء الماضي، كما أعلنت نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الماضي، في حين كشفت عن نتيجة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر أمس الجمعة الموافق 18 أبريل 2025.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك في الأوقات المحددة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً.